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社會 社會焦點 保障人權

新北托嬰中心「暴力換尿布」！執行長狂巴2歲童大腿　社會局出重手

記者戴上容／新北報導

新北出現「暴力托嬰中心」！林口某托嬰中心一位2歲幼童母親出面指控，小孩脫口而出「執行長拿褲子丟我臉」，她觀看監視器影像，赫然發現執行長將小孩放在地板暴力脫下尿布，穿新尿布時還狠打4下大腿；對此，新北社會局5月底已召開審查會議，以違反「兒權法」開罰負責人15萬元，並不得再擔任該職務且退出準公托服務。

▲▼ 執行長暴力幫孩子換尿布，監視器全都錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 林口某托嬰中心執行長暴力幫孩子換尿布，監視器全都錄 。（圖／記者戴上容翻攝）

這名媽媽說，發現兒子遭不當對待的狀況，是因為小朋友在聊天中脫口而出，「執行長兇兇的，因為我不換尿布」、「執行長拿褲子丟我的臉！」，隔天她調監視器影片，發現比小朋友說得還要慘！而幫忙調影帶的執行長老公看了畫面後，也很驚訝，事後緩頰是角度的問題。

媽媽指出，從該間托嬰中心內部4月份監視器影片畫面可以看出，這位執行長走過來把孩子放在地上，執行長先打了小朋友，緊接著很用力地把幼童翻身，拉扯褲子，把尿布脫下來包成一團後，像丟棒球般砸到一旁，穿上尿布時，又用手狠打了小朋友4下大腿，過程超暴力。

媽媽表示，幾經協商，該執行長在看了影帶後，才認錯並傳訊息致歉，該托嬰中心是可以透過手機24小時看監視器轉播的，都還敢明目張膽做這件事情，「其他不能看監控的呢？帶去角落的呢？」，如果今天不出來講這個事情的話，其他小朋友也會受害。

新北社會局表示， 5月2日接獲通報後派員進行稽查，發現現場有多項缺失，包括現場空間使用與核准圖不同、餐點留樣未標日期，還有現場欲查閱中心監視畫面紀錄，但中心表示5月前的監視畫面紀錄因已向廠商報修，無法提供紀錄，同樣立即發文要求中心限期改善。

社會局指出，針對該中心負責人不當對待部分，5月24日召開行政處分審議會議，決議針對該案認已違反兒少權法第49條第1項第15款規定，並依兒少權法第97條予以裁處15萬元，且該行為人不得在擔任中心任何職務。另該中心為準公共化托嬰中心，就機構監督管不周部分，亦將請機構陳述意見，如查證屬實後，亦將予以退出準公共化托育服務。

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