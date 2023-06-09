北北基等7縣市豪大雨！　今起「梅雨鋒徘徊」致災降雨炸7天

▲全台7縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週一(9至12日)「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)接近，局部地區有陣雨或雷雨。氣象局針對基隆、新北發佈豪雨特報；台北市、桃園、高雄、屏東、宜蘭發佈大雨特報。下週二至週六(13至17日)「梅雨季」第5波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，慎防「劇烈天氣」及連日大量降雨致災。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週一(9至12日)「梅雨季」第5波鋒面(為滯留鋒)接近，鋒面結構雖不強，西南風輸送的水氣增多，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，致使降雨範圍擴大、雨勢增強。其中有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局的特報。各地白天偏熱、遇雨則稍轉涼。

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▲典型旺盛梅雨型態為「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流增強(左圖)。最新歐洲(ECMWF)模式，模擬14日8時850百帕天氣圖(右圖)顯示，逐漸調整成類似的型態。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

今日各地區平地氣溫：北部22至32度，中部24至34度，南部25至36度，東部23至35度。氣象局同時針對全台7縣市發佈豪大雨特報，基隆市地區有局部大雨或豪雨發生，桃園以北、高屏、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水。

下週二至週六(13至17日)的模式模擬顯示，「梅雨季」第5波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，配合西南氣流，逐漸調整成「梅雨旺盛期」的型態(圖)，慎防「劇烈天氣」及連日大量降雨致災！不過，既為期末模擬，模式持續調整中，逐日天氣仍有變化，需密切觀察。

▼鋒面接近，各地降雨機率逐步提高。（圖／中央氣象局）