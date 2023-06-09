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第5波梅雨鋒面來了！一圖秒懂「紫爆雨區」　彭啟明：非常有助解旱

生活中心／綜合報導

「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，氣象達人彭啟明今（9）提醒，周日開始幾天，降雨型態開始轉變，南部的雨型要多留意，尤其連續每天的持續降雨，當中有短延時強降雨，紓解旱象是非常有助益，但旱澇急轉是更麻煩的事。

▲▼氣象局預報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對未來天氣預報。（圖／氣象局）

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天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，受到鋒面接近影響，今天開始整體大氣環境轉不穩定，凌晨各地都有些局部短暫陣雨，其中大台北地區受到鋒前雲系移入影響而有局部雷雨發生，下了一陣不小的雨勢。預估今天各地不定時都持續有短暫陣雨機會，也可能會有局部較大雨勢，預估以下午時段機會最高。

另外，谷超颱風已經發展為中度颱風，預測路徑沒有變化，仍將在台灣東方遠海北上、對台灣沒有影響。

▲▼谷超颱風 。（圖／氣象局）

▲谷超颱風最新位置 。（圖／氣象局）

他進一步表示，明天台灣附近的鋒面有減弱趨勢，但仍殘存不穩定的環境，預估各地維持類似容易下雨的天氣型態，到了週日逐漸轉受低壓帶影響，仍是不穩定的天氣，週末期間有安排出遊要留意降雨影響，避免前往山區、溪谷河床等地區，在北部、東半部至恆春半島地區的海岸邊活動則要注意有長浪發生機率。

下週台灣持續受低壓帶影響，而且西南季風會逐漸來到台灣附近帶來水氣，各地仍然是容易下雨的天氣型態。歐宗學說，下週二北方有微弱的東北風南下，可能在台灣附近形成滯留鋒面系統，各地的降雨時間可能更長、範圍更廣，也不排除有更大的雨勢發生機會，不過鋒面滯留的位置仍有不確定性，現階段的預報隨時可能改變，還需要追蹤觀察。

彭啟明也在臉書分享一張未來4天降雨模擬圖，「周日開始幾天，降雨型態開始轉變，南部的雨型要多留意！預報早已看到這趨勢。尤其連續每天的持續降雨，當中有短延時強降雨，也請農民朋友要提高警覺。」他指出，紓解旱象是非常有助益，但旱澇急轉是更麻煩的事，這是氣候變遷情境下，極端天氣越來越頻繁且劇烈的寫照，只有靠自我的防災做為提升，預報再怎麼精準，如果沒作為也沒什麼用。

▲▼未來4日降雨熱區。（圖／取自彭啟明臉書）

▲未來4日降雨熱區。（圖／取自彭啟明臉書）

根據氣象局預報，今天鋒面接近及環境仍為偏南風，天氣暖濕且不穩定，北部及東北部整天不定時有局部陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲偶有零星陣雨的天氣，午後受到熱力作用影響，各地仍有局部短暫雷陣雨的機會，尤其在北部、東半部地區及中南部山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。氣溫上，沒下雨的時候天氣悶熱，西半部高溫可達32、33度，在台南及高雄近山區仍有機會來到36度左右的高溫，東半部高溫約30、31度。

氣象局指出，週六、下週日（10日、11日）鋒面南移至北部海面，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；此外，基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生的機率，沿海浪高約2至3米左右，前往海邊活動請特別留意。

下週一至下週四（12日至15日）由於南海季風低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，各地留意短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

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