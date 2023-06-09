違法販售澳豐AA基金　兆富董事長被抓過繼續賣60萬交保

▲兆富公司董事長曾奎銘第2度因未經許可違法銷售境外基金遭偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

兆富財務管理顧問公司從2014年起，未經許可在台販售境外澳豐AA基金吸金11.6億元，檢調2019年才發動首波偵查，董事長曾奎銘已遭起訴判刑，沒想到曾奎銘完全沒在怕，持續從2019年間，指揮業務員對外銷售AA基金，直到澳豐倒閉為止，又吸收投資金額3.1億元，台北地檢署8日第2度指揮調查局展開搜索約談後，9日凌晨依違反《證券投資信託及顧問法》諭令曾奎銘60萬元交保。

其餘被檢察官諭令交保的還有兆富監察人徐清正10萬元、前董事許書維15萬元，另外包括姚彥良、陳家璽、歐宬烽、賴孟君、高育良等11名業務員，分別依涉案情節被檢察官諭令10萬到50萬元不等交保。

▲兆富公司監察人徐清正10萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

澳豐金融集團以8%報酬的誘因，在全球銷售旗下基金，吸金千億元，卻突然在2023年3月公告停止贖回、5月宣告倒閉，讓全球投資人陷入恐慌，在台銷售澳豐基金的兆富公司董事長曾奎銘等7人，在2019年間就曾被起訴，涉嫌未經核准銷售境外基金，吸金共3764萬美元(約新台幣11.6億元)。

▲兆富公司違法銷售境外基金案被告姚彥良(右)50萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

當時曾奎銘矢口否認犯行，辯稱只是招募會員，由公司提供國內外經濟分析，資產配置建議，沒有推薦特定商品，都是會員自行決定是否直接與澳豐集團簽約投資。但台北地院根據其他業務自白，及兆豐內部內部銷售基金的業績分紅等文件，在2023年5月判曾奎銘徒刑2年3月、併科罰金500萬元，經理張智瑋1年6月、併科罰金300萬元，另5名業務員也分別被判刑。檢方認為判刑過輕，已經上訴。

▲業務員賴孟君30萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

可是曾奎銘在偵審期間，另外又找了一批業務員，從2019年起持續對外銷售澳豐AA基金，截至澳豐集團倒閉為止，又靠代銷吸金達上千萬美元(約新台幣3.1億元)，累計台灣投資人總共損失14.7億元。檢察官王貞元8日指揮調查局台北市調處發動第2波偵辦，搜索兆富公司等16處，曾奎銘等14人遭約談後移送地檢署複訊均獲交保。