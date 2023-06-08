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投資人慘賠14.7億！代銷澳豐基金遭判刑竟繼續賣　檢調16路大搜索

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署2度偵辦兆富公司違法銷售澳豐境外基金案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

設在海外的澳豐金融集團AA基金，以8%報酬在全球吸金千億元，卻在2022年突然宣布停止贖回，讓全球投資人陷入恐慌，在台銷售澳豐基金的兆富公司董事長曾奎銘等7人，在2019年間就曾被起訴涉嫌未經核准銷售境外基金達11.6億元遭判刑，沒想到曾奎銘等人持續銷售AA基金，造成台灣投資人繼續損失3.1億元，台北地檢署8日指揮調查局兵分16路搜索約談曾奎銘等15人。

兆富財務管理顧問公司從2014年1月到2018年8月間，在國內招攬客戶購買澳豐基金，但澳豐基金屬於境外基金、未獲金管會核准，不可在台代理銷售，檢調在2019年間首度發動搜索約談，業務員坦承透過說明會招攬投資，若業績好，業務員還可抽成獎金。

雖然兆富董事長兼總經理曾奎銘、副總張智瑋等人當時矢口否認犯行，辯稱僅招募會員、提供國內外經濟分析、個人資產配置等建議，從沒推薦任何特定金融商品，由客戶自己決定要不要直接與澳豐集團簽約投資，跟兆富無關。

但台北地院一審根據兆富內部文件有大量的投資規劃，以及推銷澳豐基金的業績分配等文件，認定曾等人違反《證券投資信託及顧問法》，從2014年到2019年違法銷售境外基金，吸金共3764萬美元(約新台幣11.6億元)判曾奎銘徒刑2年3月、併科罰金500萬元，張智瑋1年6月、併科罰金300萬元，另5名業務員也分別被判刑，檢方覺得判刑過輕，已經上訴。

沒想到，兆富公司已經被逮到違法吃了官司，仍然持續販售澳豐AA基金，截至澳豐金融2023年3月公告停止贖回、5月宣告倒閉，仍持續在台代銷吸金達上千萬美元(約新台幣3.1億元)，累計台灣投資人損失14.7億元。檢察官王貞元8日指揮調查局台北市調處發動第2波偵辦，搜索兆富公司等16處，並約談曾奎銘等15人到案。

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