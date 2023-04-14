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打擊詐騙！　林右昌拜會Meta：疑似涉詐廣告24小時內下架

▲▼林右昌參訪Meta。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

▲林右昌參訪Meta。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

記者詹宜庭／台北報導

為打擊詐騙，行政院會昨日通過《個資法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》修正草案。內政部長林右昌14日表示，昨天下午他特別親自拜會Meta，了解目前針對詐騙廣告的處置作為，而目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在24小時內下架。

林右昌表示，詐騙問題的解決不能僅止於後端的查緝，而是要從源頭控管打擊才是根本之道。因此，昨天下午他特別前往Meta進行拜會，親自了解目前針對詐騙廣告的處置作為，以及未來在完成廣告實名制修法前，如何加強精進投資廣告實名制的審核及管理。

林右昌指出，他特別在會中感謝且肯定Meta，身為網絡社群龍頭，他們非常積極配合政府打擊詐騙。目前警方只要通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在24小時內下架。而昨日行政院會中，也已通過《證券投資信託及顧問法》第70條之1修正草案，並送交立法院修法，這是網路投資廣告實名制重要的一步，對打擊犯罪有具體功效。

林右昌說明，未來修法通過後，非屬證券投資信託事業等業者不得從事相關投資廣告；網路平台或其他網路傳媒業者，必須落實廣告實名制，且不得刊登違反規定的廣告，若有發現應立即下架。若因刊登違規廣告導致他人誤信或被詐騙受害，也必須負連帶損害賠償責任。

「打詐國家隊不僅只有政府機關，更是需要民間企業及每位國人一起合作。」林右昌強調，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，因此企業也必須盡到社會責任，與全民一同阻絕詐騙。另外，他也感謝Meta團隊對政府想法及政策的支持，以及Meta團隊承諾會在修法完成前盡力配合，共同研擬最有效的手段打擊詐騙犯罪。

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