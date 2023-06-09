AI女模「五月愛」寫真集不賣了！撞臉真人女星　出道10天推特關閉

▲AI女模「五月愛」神似女星椛島光，出道10天推特關閉，寫真集也停售了。（圖／取自Twitter／@ai_satsuki_ai）

記者趙蔡州／綜合報導

日本雜誌《週刊Playboy》近日推出AI偶像五月愛（Satsuki Ai）並發售寫真集，不料有粉絲發現五月愛的長相激似日本女藝人椛島光（原名淺倉唯），加上《週刊Playboy》以前曾替椛島光拍過寫真集，引發爭議。對此，《週刊Playboy》7日宣布，全面停售五月愛的數位寫真集。

▲五月愛的推特目前已經被關閉，出版社也不再販售她的數位寫真集。（圖／取自Twitter／@ai_satsuki_ai）

集英社所屬日本《週刊Playboy》利用AI人工智慧，於今年5月29日推出一位虛擬偶像「五月愛」，五月愛結合了在一般日本人眼中屬於「美少女」的所有條件，有一雙水汪汪大眼睛，清純呆萌的臉蛋，還有超不科學的火辣身材，美麗與逼真的程度，完全不輸真人。

五月愛取名的靈感，源自於她是在5月被創造出來的，官方資料是2006年5月29日出生，17歲、在東京長大、身高157公分、人物設定是「鄰家的妹妹」、興趣是玩遊戲。除此之外，《週刊Playboy》還幫五月愛開設推特帳號、出寫真集，一切都比照真人規格辦理。

▲AI女偶像「五月愛」因為長相神似椛島光（原名淺倉唯），引發爭議。（圖／翻攝自椛島光IG）

讓人驚訝的是，五月愛出道不到10天，推特帳號就被註銷，連《週刊Playboy》也宣布停售五月愛的寫真集，原因是有許多粉絲發現，五月愛長相神似女藝人椛島光，加上《週刊Playboy》曾替椛島光拍過寫真集，有人因此懷疑出版社是不是拿以前椛島光未公開的照片，透過AI生成五月愛的照片，引發爭議。

對此，《週刊Playboy》7日在官網公告，五月愛的數位寫真集結束販售，同時關閉五月愛的官方Twitter，並坦承自從五月愛寫真集發售後，他們收到了各式各樣的意見，坦承編輯部把AI合成物商品化的決定不夠謹慎，至於收到什麼意見，《週刊Playboy》並未多談，也未回應「是否有使用椛島光的照片」等質疑。