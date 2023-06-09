新北幼兒園餵毒輕罰15萬　正妹議員怒了：只是1瓶高級紅酒的價格

記者賴文萱／高雄報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，新北市教育局8日宣布，廢止私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。不過，高雄市議員白喬茵怒批，「都在孩子身上驗出三級毒品了，才罰15萬，這可能只是幼兒園老闆一瓶高級紅酒的價格而已」！

白喬茵說，一想起老師請小朋友喝的漂亮彩虹水是安眠藥，她只能用「垃圾」兩個字來形容她的氣憤和難過。她認為，這起板橋幼兒園的不當管教絕非個案，它暴露出台灣幼兒園長期的困境和制度問題，除了追究責任，更該想辦法預防下個小朋友遭到不明虐待。

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝）

檢視中央政府這些年來的作為，白喬茵直言，面對幼兒園違法超收、虐童的懲處、師生比的調降、各種法規上的加強，只能用牛步來形容。這次，都在孩子身上驗出三級毒品了，才罰15萬，這可能只是幼兒園老闆一瓶高級紅酒的價格而已！

「我們都想問，為什麼中央政府一直不敢上修罰則？」白喬茵說，不就是因為少數不良業者形成強勢的幼教產業鏈，不斷施壓、不斷遊說，讓相關法案永遠成立不了嗎？在法律面獲得改善之前，家長們只能透過多關心孩子，跟老師保持良好的親師溝通，才能提早揪出隱藏在校園的暴力。

她說，她相信每一位教保員和幼教老師初入職場都是滿懷著愛孩子的心，但面對繁雜的行政工作、親師溝通、業績壓力，有些老師承受不了過重的負荷，就開始尋找取巧的職場生存法，有人逐步往暴力、高壓管教的方向靠攏，有人把氾濫的私人情緒灌注到孩子身上。

▲高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

讓人更無法接受的是，應該指正、規範老師行為的幼兒園老闆，有些竟因為擔心師資不足所以睜一隻眼閉一隻眼默許老師的這些惡質行為。還有很多不良業者，無所不用其極拉高師生比，超收學生、讓老師超時上班、聘僱違法教保人員，不願意增加份內的成本去關注孩子的情緒和發展，永遠計算著財務報表上冷冰冰的數字。

白喬茵強調，如果政府持續縱容，讓這些辦學的業者把幼教當成一門生意、把學生當成賺錢的工具，而不是秉持良心和真正的志業去辦學，那台灣的幼教虐童事件就會持續發生。

她最後表示，記得，不管你眼前的小孩此刻如何哭鬧，都絕對不該做出任何會為孩子帶來重大傷痛和一輩子陰影的行為，這是身為一個幼教人員，也是身為一個人絕對不能越過的底線。

▲▼新北市教育局長張明文宣布廢止該私幼設立許可，才罰15萬。（圖／記者崔至雲攝）

