捐血就送限量大禮包　大研生醫為捐血民眾補足「陽光活力」

▲東森新媒體8日在南港辦公室舉辦一日捐血活動，捐血就送限量大禮包，此次大研生醫提供D3膠囊作為活動贈品贊助響應，鼓勵大家多多捐血做公益。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

捐血一袋、救人一命，東森新媒體ETtoday於8日在南港辦公室舉辦一日捐血活動，不僅公司同仁們熱烈報名參與，此次還攜手鄰里邀請地方民眾共襄盛舉，吸引不少人發揮愛心，一起加入快樂助人的行列，大研生醫也提供活動贈品贊助響應，只要願意挽起袖子就免費送，鼓勵大家多多捐血做公益，幫助有需要的人。

東森新媒體多次發起捐血活動，今再次主動邀約台北捐血中心，安排捐血車進駐在公司門口，活動時間從早上10點到下午4點，每個時段預約捐血人數滿滿，許多同仁暫時放下手邊工作，特地撥空去助人，排隊等上車捐血做愛心，其中有不少是當地里民，看到活動宣傳海報後也來響應，除了幫忙補充血庫存量，捐完血還能免費帶走一份價值超過800元的大禮包，讓前往捐血的人覺得很驚喜。

▲▼捐血助人又能免費獲得限量大禮包，吸引許多人共襄盛舉、熱情響應，其中，大研生醫大力贊助D3膠囊，幫助捐血民眾提升陽光活力和促進健康，讓前往捐血的人拿到後覺得很驚喜。

捐血就送限量大禮包，攤開內容物，除了有料理之王料理包、環保提袋、扇子，還有大研生醫大力贊助的D3膠囊，幫助捐血民眾提升陽光活力和促進健康。而根據衛生署國民營養健康資料，高達9成以上國人的維生素D攝取不足，而維生素D對於促進新陳代謝、調整體質和生理功能方面扮演關鍵角色，對健康維持非常重要，除了透過曬太陽、飲食來攝取，也可藉由保健食品補足身體欠缺的營養素。

要補充維生素D並維持穩定含量，選擇非活性維生素D3比維生素D2更有效率，大研生醫維生素D3膠囊標榜使用全球百年大廠DSM瑞士頂級Quali®-D「非活性維生素D3」，萃取自天然羊毛脂，嚴選高純度中鏈三酸甘油酯萃取，確保產品品質之外，一顆就能補足800IU維生素D，而且顆粒小容易補充。補充維生素D3有助於增強免疫系統功能、維護骨骼健康和保護心血管系統，為捐血民眾提供額外的健康支持。

大研生醫相信健康不僅僅是個人的責任，也是社會的責任，透過贊助捐血活動，希望喚起更多人對健康的關注，同時提高大眾對維生素D健康重要性的認識，並鼓勵更多人參與公益事業，為社區帶來積極的影響，同時幫助實現陽光健康的生活方式。