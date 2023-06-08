▲▼國寶集團「手牽手、來健走」公益健走　吸引逾8百人一同參與

▲國寶集團長年關心公益，今年選在黃金海岸高爾夫球場舉辦公益健走活動，吸引了超過8百人一同響應，不少民眾都說可以一邊欣賞美景一面健走運動真的很開心。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

一步步跟著台上老師動作，全身動一動讓筋骨好好放鬆，興奮心情全寫在臉上。國寶集團以「手牽手、來健走」為主題，秉持國寶響應公益及回饋社會理念，展開公益健走活動，吸引了超過8百人一同參與。

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄說，「公益健走就是以公益為主題，國寶集團過去幾十年來，在公益方面一直沒有斷過。因為我們是殯葬業起家，一開始我們會給低收入戶，只要是有低收入戶證明就會免費提供塔位；還有幫助長輩進行房屋修繕等。另外十幾年前開始，我們也開啟了與唐氏症基金會合作，每一年會跟他們訂購五萬個手工香皂，公益是我們一直持續與關注的重點。」

▲國寶集團秉持響應公益及回饋社會理念，今年以「手牽手、來健走」為主題舉辦公益健走活動。（圖／國寶集團提供）

去年九九重陽節，國寶集團在東華高爾夫球場舉辦了「健走18洞，健康動一動」重陽健走活動，獲得熱烈迴響。今年則是選在黃金海岸高爾夫球場，除了可以沿著景色優美的球洞散步欣賞風景，健走路線沿途也設置了集點站，每集一點就能領取一張餐點兌換券，並安排了各式餐車攤位美食，讓民眾健走完也能享受快樂的野餐時光。

▲國寶集團育樂事業群營運長湯順甄。（圖／記者劉亮亨攝）

民眾易小姐說，「國寶集團給予滿滿的祝福與愛，尤其他們對於唐寶寶的關懷更是不在話下。然後這次針對我們50歲以上的人免費開放參加，之前沒走過這個黃金海岸高爾夫球場，能有機會實際來到現場，是非常棒的體驗。我覺得國寶集團誠意十足，也希望能常常辦這樣的活動，可以一直延續下去讓更多人一同參與。」民眾高先生則提到，「國寶集團的公益健走舉辦得很不錯，從整個內容安排到交通還有現場規劃，以及每一組的小組長與主持人等，都可以看出相當用心。」

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄補充表示，「每次我們活動只要一公布出去，很快就秒殺，報名很踴躍。所以我們固定每一年的重陽節以及春末夏初的時候會舉辦，接下來也陸續會有一些小場次。我們也非常歡迎企業可以來到這邊進行培訓課程，健走及上課完，這裡還設有很棒的景觀餐廳可以用餐。」

▲現場吸引了超過8百人一同參與。（圖／記者劉亮亨攝）

秉持回饋社會做公益精神，攜手與公益團體來合作，更是致力發揮ESG永續經營核心理念，希望為民眾提供舒適健走空間同時，也能一起守護與關懷生態，打造更優質美好環境。