東森新媒體號召員工、里民熱血挽袖　捐血送愛創下活動新紀錄

▲東森新媒體8日在南港辦公室舉辦一日捐血活動，此次擴大活動範圍，總經理陳安祥（中）邀約南港區東新里里長蕭漢榮（左），一同號召地方里民響應，活動一整天吸引不少人參與。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森捐愛、熱血常在！東森新媒體ETtoday多次號召員工一同挽袖做公益，8日再度攜手台北捐血中心，在南港辦公室舉辦一日捐血活動，在總經理陳安祥、總編輯林妏純一級主管帶頭呼籲下，同仁們踴躍報名參與，特別的是，這次活動與南港區東新里里長蕭漢榮合作共同邀請里民響應，現場來了不少鄰里附近住戶、地方民眾，一起加入愛心助人的行列，為活動創下新紀錄，總共募集72袋血，達18,000c.c.捐血量。

捐血助人又利己，根據台灣血液基金會最新統計，截至6月8日，除新竹捐血中心各血型庫存量正常之外，台北捐血中心A型、O型、AB型、台中捐血中心A型、O型以及高雄捐血中心所有血型，則是僅剩4～7天偏低，台中部分更是急缺AB型，剩不到4天存量。

儘管不到鬧血荒，但缺血情形仍存在，因此東森新媒體發起捐血活動，主動邀約台北捐血中心，安排捐血車進駐在公司門口，鼓勵同仁們挽起袖子，幫助更多有需要的人，捐血一袋、救人一命，還能免費帶走價值超過800元的大禮包，活動時間從早上10點到下午4點，每個時段預約捐血人數滿滿，不少同仁暫時放下手邊工作，排隊等上車捐血做愛心。

▲東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿捐血力挺活動。

對於公司積極投入社會公益活動，同仁全力相挺給予大力支持，東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿說，捐血是最容易助人的方式，活動很有意義；員工謝婷婷認為，伸手就可以做好事，如果時間允許，一定會報名參加；第一次捐血的員工王星尹，原本覺得有些緊張，發現過程沒有想像中可怕，讓她直說下次還想再捐。

▲▼為了鼓勵大家多多捐血，活動還有送限量大禮包，內含大研生醫D3膠囊、料理之王料理包、環保提袋、扇子等，價值超過800元。

▲總編輯林妏純經常熱心捐血，她認為把愛的循環變成自己善的循環，是一件很好的事。

捐血活動獲得熱烈響應，總編輯林妏純更是參加過一次之後成為固定常客，連續第五次參與捐血，她提到，捐血不僅能快樂助人，還可促進身體新陳代謝，尤其平時工作忙碌，剛好有機會能夠為公益盡一點心力，把愛的循環變成自己善的循環，是一件很好的事。此外，她也經常分享捐血的好處，在潛移默化之下，有更多同仁用實際行動發揮愛心，提高主動捐血的意願。

這次捐血活動不只針對東森新媒體內部員工，更把正向力量傳遞到地方鄰里，與當地里長蕭漢榮合作，透過海報張貼宣傳，吸引不少里民來參加，像是平常有捐血習慣的楊先生，他在午休外出剛好看到有捐血車，覺得很方便；附近住戶陳先生也說前一、兩個月就想捐，只是太忙沒時間去，剛好看到有捐血車，離住家又近，就直接過來捐。對於首次和東森新媒體合辦活動，蕭漢榮表示，里民參與非常踴躍，希望活動能持續下去，還能夠找其他單位一起聯手，讓更多人共襄盛舉。

▲東森新媒體總經理陳安祥（右）、東新里長蕭漢榮（左）提到，希望未來能再繼續合辦捐血活動。

陳安祥表示，東森集團落實社會企業責任，長期關懷公益慈善，東森新媒體也以身作則投入回饋社會，多次舉辦捐血活動之外，這次更是從內而外擴大舉行，發揮媒體力量，拋磚引玉，盼與地方居民產生連結，號召更多人來慷慨捐血，透過里長協助在附近張貼宣傳公告，一整天下來，有許多同仁和地方民眾參與，活動相當成功，未來也希望能再推展活動範圍，讓更多南港人知道有這項活動，捐血很方便也很容易。

此外，陳安祥特別提到，公司舉辦捐血活動，起先很擔憂同仁們工作忙、影響參與度，但幾次下來之後，發現很多人會撥空去捐血助人，其中很多是二、三十幾歲的同仁，令人振奮且欽佩，很開心年輕人踴躍響應公益之舉。最後統計一日捐血成果，扣除不適合捐血者，總共募集72袋血，達18,000c.c.捐血量，創下捐血活動新紀錄，其中有近半人數一次捐出500 c.c.，總捐血人數有1成5為地方民眾。