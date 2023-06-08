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75歲賴世雄再婚！老婆身份曝光　是軍校同學曾是「軍中情人」

▲▼賴泰迪意外訪問到賴世雄。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

▲賴泰迪意外街訪到賴世雄，影片勾起不少人的回憶。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

記者楊惠琪／台北報導

有台灣英語教父之稱的賴世雄，日前接受美國YouTuber賴泰迪（Teddy Lai）街訪，勾起許多人回想學英文的兒時回憶。今年75歲的賴世雄傳出在3年前再婚，而且對象是50多年前的軍校同學，當時現任妻子可是「軍中情人」，追求者眾，根本不認識他，沒想到卻在半世紀後重逢，決定攜手步入紅毯，而且大他1歲的妻子還是首婚。

賴世雄智網文教股份有限公司總經理林沂真接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，賴世雄老師3年前再婚，現任妻子是他就讀國防大學政戰學院的同學，賴老師念的是新聞系、妻子當年是美術系，因為氣質出眾，當年可是校內的「軍中情人」，追求者相當多。5年前在集團30周年活動上，兩位老同窗意外重逢，決定攜手共度餘生。

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另外，據《三立新聞網》報導，賴世雄說，第一任妻子早年就罹患腎病，當時還沒有健保，他只能在全台補習班瘋狂教課，籌措龐大的醫藥費，並創辦常春藤英語集團，但妻子還是在7年前病逝，一度對他打擊很大，直到近幾年才慢慢走出悲傷。

賴世雄說，在集團30周年活動上遇到就讀政戰學校的女同學，「這時也很奇妙，我們緣分就突然來了」。賴世雄指出，過去在學校時知道她，但她條件很好，「眼睛可能長在頭頂上，看不上我」，過了這麼多年碰到，彼此也經歷過很多人生歷練，又可以聊以前學校的往事，所以相處起來很自在，過了一陣子兩人就決定結婚了。

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