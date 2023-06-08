　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘周六「重返」高雄　是否與王金平見面掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統參選人提名失利，未來動向備受各界關注。郭台銘本周六（10日）將在高雄出席公開活動，由於高雄是郭參加國民黨徵召時第一個拜訪的縣市，到時是否會與前立法院長王金平見面，引發各界關注。

▲郭台銘、王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘周六出席高雄活動，是否會與王金平會面，是近期各界都很關注的重點之一。（資料照／記者屠惠剛攝）

郭台銘爭取國民黨2024總統大選提名失利，沉寂多日後，突然在5月25日晚間於臉書發文，大聊未來產業趨勢，表示最想做的事就是帶給年輕人新的希望。接著，郭台銘在5月30日現身金門，與民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲同台，並與柯文哲握手40秒、一同「扶轎」，一度被外界解讀為是否要搭檔「柯郭配」。

郭台銘5月30日晚間甚至直奔民宿約柯文哲看海，喊話「我跟柯市長海誓山盟！」雖然柯文哲事後澄清不用過度解讀，純粹只是好友敘舊，但還是引發各界關注。

根據《聯合新聞網》報導，郭台銘本周六（10日）將在高雄出席高雄師範大學畢業典禮，擔任致詞嘉賓，由於高雄是郭參加國民黨徵召時第一個拜訪的縣市，到時候是否會與前立法院長王金平見面，各界都很關心。

而王金平近期的動向也掀起許多討論，他3次婉拒擔任國民黨2024總統參選人侯友宜的競選總部主委，並表示自己跟侯友宜的團隊不熟，加上現在工作非常多，無法專心在選務，所以擔任侯競總主委的機會很小。

侯友宜則回應，王金平是他多年認識的老朋友，不僅關心他參選總統時面臨的挑戰，也給他很多指導與建議，「我心存感恩」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀
張育成復健賽單場雙安　貢獻打點外帶盜壘成功
收入高他100倍仍下嫁！　日大咖女星撐了28年宣布離婚
全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷揭柯文哲民調會再進步　送8字箴言

郭台銘周六「重返」高雄　是否與王金平見面掀熱議

北市府爆駐衛警性騷6女　公園處證實：已調職申誡2次

Y’s Day「週三青年日」前進彰師大　探討台灣的國家安全戰略

民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」　精神科醫師：老練拿捏受害者

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

再送「江湖險惡」箴言　柯文哲如何避免「落花流水」？謝長廷這樣說

為柯文哲更動辦公室擺設！謝長廷：若服務不好　你未來如有權力也可改

提「赤壁之戰」喻中國威脅　賴清德：歷史證明周瑜是正確的

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

謝長廷揭柯文哲民調會再進步　送8字箴言

郭台銘周六「重返」高雄　是否與王金平見面掀熱議

北市府爆駐衛警性騷6女　公園處證實：已調職申誡2次

Y’s Day「週三青年日」前進彰師大　探討台灣的國家安全戰略

民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」　精神科醫師：老練拿捏受害者

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

再送「江湖險惡」箴言　柯文哲如何避免「落花流水」？謝長廷這樣說

為柯文哲更動辦公室擺設！謝長廷：若服務不好　你未來如有權力也可改

提「赤壁之戰」喻中國威脅　賴清德：歷史證明周瑜是正確的

4成以上肌膚曝露才有效！曬太陽補充維生素D　醫建議避開這時段

缺水性出油？皮膚科醫師揭「外油內乾膚質」真相　3種保養法快記好

罵人價目表更新！　工人罵警「敗腎囝仔」飆2句噴4萬元

聯強受惠商用加值產品增溫　5月營收月增5%

中正預校A型流感群聚65人染疫　今起全校停課1周

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

哥哥天賦高無緣職棒　吳俊杰大學懶惰「被打醒」幫他圓夢

直擊佳娜「約會祖雄穿超辣」！0偽裝現蹤小巨蛋…私下真實互動全被拍

6月買7月就配息！　首檔月配高股息ETF曝光

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

政治熱門新聞

駐衛警性騷6女　北市公園處：申誡2次

快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

民進黨全員反對「性侵害犯罪者不得參選」提案！

郭台銘周六訪高雄　「郭王會」掀熱議

Y’s Day「週三青年日」前進彰師大　探討台灣的國家安全戰略

郭台銘獨立參選？　陳玉珍：有可能發生

謝長廷揭柯文哲民調會再進步

為柯更動擺設！謝長廷開玩笑說這句

精神科醫師：民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」

柯志恩突曬「20歲美照」激像華人影后

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

謝長廷再送「江湖險惡」箴言給柯

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

侯友宜美麗島民調排第三　陳玉珍提「3改進重點」

更多熱門

相關新聞

郭台銘獨立參選？　陳玉珍：有可能發生

郭台銘獨立參選？　陳玉珍：有可能發生

鴻海創辦人郭台銘動向備受政壇關注，傳出郭獲得地方要角獻策3套方案，其中包含獨立參選。對此，「挺郭」國民黨立委陳玉珍表示，就她認為，有可能發生郭台銘獨立參選，但不可能發生「換侯」，而以郭的個性，她判斷「侯郭配」不容易。另外陳玉珍也提及，最近她手上的民調，顯示民眾黨2024總統參選人柯文哲的民調領先國民黨2024總統參選人侯友宜，但她認為侯仍有機會反敗為勝，只是在很多議題上面要努力。

侯友宜美麗島民調排第三　陳玉珍提「3改進重點」

侯友宜美麗島民調排第三　陳玉珍提「3改進重點」

宣明智手搭肩展整合「挺郭派」？　侯友宜揭請益目的：都是老朋友

宣明智手搭肩展整合「挺郭派」？　侯友宜揭請益目的：都是老朋友

評總統民調　日學者揭藍綠白隱憂

評總統民調　日學者揭藍綠白隱憂

侯民調滑鐵盧　他：拉不了中間票至少要顧基本盤　

侯民調滑鐵盧　他：拉不了中間票至少要顧基本盤　

關鍵字：

郭台銘王金平

讀者迴響

熱門新聞

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

一堆人「睡覺突抖一下」！醫吐原因　4情況小心病了

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

魔獸控砍薪 　雲豹：打得好拿更多

女星健身房對鏡自拍　「APP突跳出通知」一看超毛！

台74線新匝道要來了！

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面