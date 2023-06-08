郭台銘周六「重返」高雄　是否與王金平見面掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統參選人提名失利，未來動向備受各界關注。郭台銘本周六（10日）將在高雄出席公開活動，由於高雄是郭參加國民黨徵召時第一個拜訪的縣市，到時是否會與前立法院長王金平見面，引發各界關注。

▲郭台銘周六出席高雄活動，是否會與王金平會面，是近期各界都很關注的重點之一。（資料照／記者屠惠剛攝）

郭台銘爭取國民黨2024總統大選提名失利，沉寂多日後，突然在5月25日晚間於臉書發文，大聊未來產業趨勢，表示最想做的事就是帶給年輕人新的希望。接著，郭台銘在5月30日現身金門，與民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲同台，並與柯文哲握手40秒、一同「扶轎」，一度被外界解讀為是否要搭檔「柯郭配」。

郭台銘5月30日晚間甚至直奔民宿約柯文哲看海，喊話「我跟柯市長海誓山盟！」雖然柯文哲事後澄清不用過度解讀，純粹只是好友敘舊，但還是引發各界關注。

根據《聯合新聞網》報導，郭台銘本周六（10日）將在高雄出席高雄師範大學畢業典禮，擔任致詞嘉賓，由於高雄是郭參加國民黨徵召時第一個拜訪的縣市，到時候是否會與前立法院長王金平見面，各界都很關心。

而王金平近期的動向也掀起許多討論，他3次婉拒擔任國民黨2024總統參選人侯友宜的競選總部主委，並表示自己跟侯友宜的團隊不熟，加上現在工作非常多，無法專心在選務，所以擔任侯競總主委的機會很小。

侯友宜則回應，王金平是他多年認識的老朋友，不僅關心他參選總統時面臨的挑戰，也給他很多指導與建議，「我心存感恩」。