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「特釀研究室」讓小酌變得更有質感！宅家3步驟打造「私房Beer比登」餐酒體驗

▲▼台啤,精釀啤酒,特釀研究室,儀式感,BREW LAB,釀酒,金色年華,白色迷霧,Beer比登,必比登。（圖／品牌提供）

▲「特釀研究室BREW LAB」擁有台啤百年精湛的釀酒工藝為特釀打下淬煉基礎，除了獨飲小酌，更適合搭配療癒美食，將家中餐桌化身為「私房Beer比登」，打造最有自家風格的心級私廚饗宴。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

對於啤酒控來說，過去不論想要豪飲或小酌，揪朋友吃熱炒或是在超商公園抬槓暢飲，是常見的選擇，然而自從台灣刮起精釀啤酒旋風後，讓啤酒控和喜歡嚐鮮的年輕人一試驚豔，原來還有另一種高端質感的選擇！不過精釀啤酒的盛行，也造就了另一種刻板印象，那就是——「想喝到獨特風味的精釀啤酒，一定要上餐廳或酒館？」其實現在許多人都推崇「在家輕鬆喝・更有儀式感」，所謂的儀式感，簡單來說就是將日常瑣碎的事物重新認真以對，注入一些些講究與在乎，為自己創造值得珍惜的幸福時光。或許就從今天開始，來為自己準備一點特別、不一樣的品飲體驗。

在家簡單3步驟　輕鬆打造品飲儀式感

Step1・選擇質感酒款
不想到酒吧、餐酒館人擠人，又擔心在家小酌氣氛不夠？其實只要改變一下消費習慣，挑幾瓶強調釀酒工藝的質感酒款，澄黃酒液一入喉，立刻有感這是和過去截然不同的居家品飲體驗！

想要宅家自在享受風味更加乘的精釀啤酒，不少啤酒控都首推，由台灣啤酒龍頭「台啤」推出的「特釀研究室BREW LAB」系列。有別於其他年輕的精釀品牌，「特釀研究室BREW LAB」擁有台啤百年精湛的釀酒工藝為特釀的淬煉基礎，再加上嚴選優質酵母、麥芽等原料，才能帶來全然不同且更為馥郁的酒體和香氣。

▲▼台啤,精釀啤酒,特釀研究室,儀式感,BREW LAB,釀酒,金色年華,白色迷霧,Beer比登,必比登。（圖／品牌提供）

想要來點不一樣的風味，不妨試試以市面上為數不多的使用慕尼黑麥芽且全麥釀製的「金色年華」。強調百分之百全麥釀造的歐式淺色麥芽拉格啤酒，採用0度C低溫冷泡歐系啤酒花技法，讓這款既保留麥汁精華又散發出堅果香氣的拉格啤酒，還能在入口的瞬間感受到純淨清爽的啤酒花香氣盈滿鼻息。

▲▼台啤,精釀啤酒,特釀研究室,儀式感,BREW LAB,釀酒,金色年華,白色迷霧,Beer比登,必比登。（圖／品牌提供）

另一款主打遵循德國傳統釀造工藝的德式小麥啤酒「白色迷霧」，則是以精選的歐洲優質麥芽及德國艾爾酵母釀製，最讓啤酒控欣賞的是，這款倒出時能營造出宛如雲霧般綿密繚繞的酒體，來自「頂部發酵」技法，不僅視覺感強烈且自然療癒，也讓絲滑柔順的酒體，同時散發出麥芽甜香、濃郁果香和迷人的丁香尾韻。

Step2・準備療癒下酒菜
想為自己打造盡興暢快的夜晚，光入手「金色年華」和「白色迷霧」絕對不夠，一定還要再準備美味療癒的下酒菜，才能得到全方面的滿足體驗！無論是自己到量販店準備食材烹飪或是直接叫外送熟食，號稱百搭天才的「金色年華」能與各種風味的食物，締造出1+1>2的加乘美味；最具爽感的搭配，就是直接到美式餐廳打包噴香又罪惡的熱狗堡、薯條和炸雞，讓擁有濃郁麥香的「金色年華」與油脂香氣，交疊出層層推進的極致風味。

至於「白色迷霧」更適合搭配較重口味的料理，例如韓式炸雞、起司玉米片等零食，又或是酸辣料理，如泰式涼拌海鮮、美式水牛城辣雞翅等，都能在減緩酸辣在口中蔓延的同時，再增添一抹甘甜麥香，讓這個夜晚在往後回想起來，更加吮指回味！

如果私心瞄準的是質感平價美食「必比登」，搭配上曾經也獲獎無數的「金色年華」和「白色迷霧」，還能把家裡的餐桌化身為「私房Beer比登」，打造最有自家風格的心級私廚饗宴。

Step3・使用專用啤酒杯

▲▼台啤,精釀啤酒,特釀研究室,儀式感,BREW LAB,釀酒,金色年華,白色迷霧,Beer比登,必比登。（圖／品牌提供）

還在直接就著瓶口喝啤酒嗎？要知道餐酒館的酒款與體驗之所以令人難忘，有著各式造型的酒杯也是營造整體質感與氛圍的重要一環！只要用對「杯子」，喝到High的時候，握緊杯身、高舉入喉那一瞬間，就會讓人很有感。

如果今天剛好想在家喝一杯，但家中還沒有準備好「特釀研究室BREW LAB」、冰箱裡沒有配酒食材，櫥櫃裡更少了具備儀式感的酒杯，正好即日起在家樂福、大潤發、愛買，就能入手期間限定上市的「12入白金禮盒」，內含「金色年華」和「白色迷霧」各6罐，隨盒更附贈精緻玻璃杯一只，有「晨光初露款」、「月光小酌款」2種設計圖案隨機出貨，印製的精細程度完全讓人愛不釋手。

或許有人好奇，營造儀式感真的有其必要嗎？但就像一束鮮花改變一整個環境的寓言故事一樣，就讓「特釀研究室BREW LAB」帶來的獨特層次風味，賦予獨飲或款待親友別具一格的感受，主動為自己創造擁有儀式感的特別品飲Day，天天都能沉浸在不一樣的享受中。

【期間限定搭贈活動】
活動內容：凡購買特釀研究室12入白金禮盒，即贈品牌玻璃杯乙個（晨光初露款/月光小酌款隨機搭贈）
活動通路：家樂福、大潤發、愛買
※ 贈品以實物為準，商品數量視通路實際販售數量為準

【特釀研究室｜常態性販售通路】
金色年華：全聯、家樂福、大潤發、愛買、楓康等
白色迷霧：全聯、家樂福、美廉社、大潤發、愛買、楓康等

／禁止酒駕　未滿18歲禁止飲酒／

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