獨／還在爭商標...別家踩雷來官網給負評　40年必比登老店喊冤

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯面對商標遭侵權，但法官不起訴處分，感到相當無奈。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

連續多年獲得米其林必比登推介餐廳「台中范記金之園草袋飯」陷入商標戰風波，金之園被法院判決4連敗後，二代接棒的范姓業者獨家接受《ETtoday新聞雲》專訪，對判決結果感到遺憾，但質疑對方一邊打官司一邊改名，從「金之園民權店」、「金雞園民權店」到「金Ｇ園民權店」，形同默認自己確實侵權，更讓所有非本地、不熟悉范記金之園的遊客誤以為兩家餐廳是同一品牌，「更常有金Ｇ園的客人消費完不滿意，跑到金之園Google評論或粉絲團給負評抱怨」，讓店內員工備感無奈。

對此，金G園回應，客群完全不同本來就不會搞混，至於被問到內部未換金之園字樣，店家則沉默，表示「律師建議不要受訪」，隨即掛掉電話。

「不起訴不代表我們輸，很遺憾法官跟我們最基層經營餐廳業者的想法不同，也沒看到真正的狀況！」范記金之園二代指出，許多人不了解，為了守住金之園的招牌，甚至拿到必比登殊榮，餐廳連一碗白米飯都比別人還在乎，從選米、洗米到炊飯方式、燜飯時間等都斤斤計較，更遑論招牌菜炸雞腿、排骨的選肉、醃肉、剁肉角度及手法，為了維持吃的好口感，還特地花心思研究、改良。

▲范姓業者表示，對方一邊打官司一邊改名，從「金之園民權店」、「金雞園民權店」到「金Ｇ園民權店」，形同默認自己確實侵權，且內部文字沒有修正也讓人誤會。（圖／民眾提供）



范姓業者提到，從打官司開始「金之園民權店」數度改名，曾改成「金雞園民權店」到現今「金G園民權店」，形同默認自己侵權：且對方外觀換了招牌，但內部還是可看到「金之園民權店」的文字，更讓不知情的消費者誤以為金G園就是金之園的分店，還同樣獲得必比登推介，如此占人便宜的作法，卻被法院認定沒有侵權，真的讓人無奈。

范還說，「許多人混淆兩家店是不同品牌，在金G園吃完不滿意，到范記金之園的官網留言、抱怨，甚至Google評論給負評，對范記金之園相當不公平」。

范姓業者強調，許多人都以為范記金之園是為了賠償金而訴訟，但其實打從一開始，范記金之園就不想打官司，當發現許多消費者都誤以為范記金之園有民權分店，甚至還給負評，就曾透過存證信函方式告知對方，希望對方能夠向消費者釐清，但對方卻在媒體面前嗆聲「隨便他們！」真的讓人痛心，只好遵從律師建議，走法律途徑，提出賠償證明自己受到侵權。