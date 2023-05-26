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社會 社會焦點 保障人權

獨／還在爭商標...別家踩雷來官網給負評　40年必比登老店喊冤

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯推出捐血就有機會免費吃店內招牌便當一份。（圖／記者游瓊華攝）

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯面對商標遭侵權，但法官不起訴處分，感到相當無奈。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

連續多年獲得米其林必比登推介餐廳「台中范記金之園草袋飯」陷入商標戰風波，金之園被法院判決4連敗後，二代接棒的范姓業者獨家接受《ETtoday新聞雲》專訪，對判決結果感到遺憾，但質疑對方一邊打官司一邊改名，從「金之園民權店」、「金雞園民權店」到「金Ｇ園民權店」，形同默認自己確實侵權，更讓所有非本地、不熟悉范記金之園的遊客誤以為兩家餐廳是同一品牌，「更常有金Ｇ園的客人消費完不滿意，跑到金之園Google評論或粉絲團給負評抱怨」，讓店內員工備感無奈。

對此，金G園回應，客群完全不同本來就不會搞混，至於被問到內部未換金之園字樣，店家則沉默，表示「律師建議不要受訪」，隨即掛掉電話。

「不起訴不代表我們輸，很遺憾法官跟我們最基層經營餐廳業者的想法不同，也沒看到真正的狀況！」范記金之園二代指出，許多人不了解，為了守住金之園的招牌，甚至拿到必比登殊榮，餐廳連一碗白米飯都比別人還在乎，從選米、洗米到炊飯方式、燜飯時間等都斤斤計較，更遑論招牌菜炸雞腿、排骨的選肉、醃肉、剁肉角度及手法，為了維持吃的好口感，還特地花心思研究、改良。

▲台中金G園遭控商標侵權，最後結果不起訴。（圖／民眾提供）

▲范姓業者表示，對方一邊打官司一邊改名，從「金之園民權店」、「金雞園民權店」到「金Ｇ園民權店」，形同默認自己確實侵權，且內部文字沒有修正也讓人誤會。（圖／民眾提供）

范姓業者提到，從打官司開始「金之園民權店」數度改名，曾改成「金雞園民權店」到現今「金G園民權店」，形同默認自己侵權：且對方外觀換了招牌，但內部還是可看到「金之園民權店」的文字，更讓不知情的消費者誤以為金G園就是金之園的分店，還同樣獲得必比登推介，如此占人便宜的作法，卻被法院認定沒有侵權，真的讓人無奈。

范還說，「許多人混淆兩家店是不同品牌，在金G園吃完不滿意，到范記金之園的官網留言、抱怨，甚至Google評論給負評，對范記金之園相當不公平」。

范姓業者強調，許多人都以為范記金之園是為了賠償金而訴訟，但其實打從一開始，范記金之園就不想打官司，當發現許多消費者都誤以為范記金之園有民權分店，甚至還給負評，就曾透過存證信函方式告知對方，希望對方能夠向消費者釐清，但對方卻在媒體面前嗆聲「隨便他們！」真的讓人痛心，只好遵從律師建議，走法律途徑，提出賠償證明自己受到侵權。

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