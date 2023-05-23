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「台中最貴便當」商標戰出爐　「金之園」告「金g園」侵權連4敗

▲▼台中必比登推薦名店「范記金之園」草袋飯外觀 。（圖／翻攝《范記金之園 草袋飯》粉專）

▲台中必比登推薦名店「范記金之園」草袋飯外觀 。（圖／翻攝《范記金之園 草袋飯》粉專）

記者黃哲民／台北報導

號稱「台中最貴便當」的「范記金之園」草袋飯，告昔日員工自立門戶的「金雞園」小吃店故意用店招攀附商標人氣、造成消費者混淆，金之園主張自己連續3年獲米其林指南必比登推薦，要求金雞園改名改標並賠償90萬元，智慧財產及商業法院審結，認定金之園提出的必比登推薦資料，不足以證明消費者比較熟悉「范記金之園」的商標，判金之園敗訴，可上訴。

必比登是美食評比「米其林指南」的平價款，著重推薦不到1000元就能吃到3道美食的餐廳，價格相對親民，范記金之園從2020年起連續3年被必比登推薦，招牌草袋飯便當每個150元，依舊人氣爆棚，是老字號排隊名店。

不過本案法官並非否定必比登推薦的含金量，而是金之園僅提出「台中2020、2021、2022必比登推介」資料佐證自己身價，但2020年與2021年資料沒標明刊登出處，2022年資料來自網路媒體報導，卻只有1篇表格也看不出點閱數，法官因此認為，無從證明消費者對「范記金之園」商標的熟悉程度高於「金雞園」的店招。

▲▼判決書詳列台中「范記金之園」註冊商標與金雞園小吃所用「金g園」店招外觀差異。（圖／翻攝判決書）

▲判決書詳列台中「范記金之園」註冊商標與金雞園小吃所用「金g園」店招外觀差異。（圖／翻攝判決書）

草袋飯作法是將生米裝進藺草編織的草袋蒸熟，藺草也是早年製作草蓆的原料，本身有一股特殊芳香，用來蒸飯能增添淡淡草香，金之園第一代老闆洪維貞1978年創立金之園小吃店，靠草袋飯創意打天下，她的兒子范家豪接棒後，2018年註冊「范記金之園」商標獲准，繼續發揚母親的手藝。

至於金雞園小吃店創店老闆董秀英，原是金之園民權店員工，1996年頂下金之園民權店創業，獲洪維貞口頭同意繼續使用「金之園」字樣，董女和姪子賴育菘2019年以「金之園民權店」之名經營臉書粉絲團，2021年更將店招從「金g園咖啡簡餐精緻餐盒」改成「金之園民權店簡餐咖啡」

范家豪認為董女故意攀附金之園獲必比登推薦的名氣，且同樣賣草袋飯連便當盒都印有「金之園」字樣，等於鬧雙胞混淆消費者，已侵害「范記金之園」商標權，告董女姑姪2人涉犯《商標法》，但檢方2度不起訴，范男聲請法院交付審判也被駁回，連三敗主因是董女使用「金之園」的時間比范男登記註冊「范記金之園」還久遠，屬於善意使用而不構成侵權。

▲▼判決書詳列台中「范記金之園」註冊商標與金雞園小吃所用「金g園」店招外觀差異。（圖／翻攝判決書）

▲判決書詳列台中「范記金之園」註冊商標與金雞園小吃所用「金g園」店招外觀差異。（圖／翻攝判決書）

范家豪不服，以金之園公司名義改向智財商業法院提告本案，主張金雞園店招將「雞」用英文字「g」添筆畫成的雞造型，跟金之園同樣賣草袋飯為主體的便當餐盒，造成消費者混淆，且不斷有顧客向金之園投訴金雞園餐點不美味、服務態度欠佳，害金之園遭拖累，要求金雞園改名改標、不得再使用相同或近似「金之園」字樣，且須賠償90萬元。

金雞園抗辯自家店招的那個「g」，不論外觀或字形讀音，都跟金之園的「之」明顯不同，金雞園賣便當套餐但沒賣草袋飯，不解范男為何認為彼此的店招與商標會混淆消費者。

法官認為「范記金之園」商標是直式中文，「金g園」為橫式中英文組成，「g」還畫上雞嘴、雞冠跟3道彩色雞尾，目視完全不同，雖都賣便當，消費者仍不至於混淆，加上范男沒提出獲得必比登推薦的完整資料，無從認定消費者對「范記金之園」商標熟悉度比較高，范男也未能舉證金雞園店招惡意攀附金之園的商譽，據此判金之園敗訴，可上訴。

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