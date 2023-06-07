「吃完一鍋麵」一家4人詭異死亡　最小僅3歲！奶奶自首曝動機

▲ 莉迪亞煮麵毒死女兒和孫子。（圖／翻攝自ntv.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯先前發生一起震驚社會的案件，一名奶奶意外喪夫後，因無力扶養嚴重腦性麻痺的女兒和3名孫子女，竟在下麵時摻入毒藥，一口氣殺害4人，近日被判處19年徒刑。

綜合《鏡報》及俄媒vzsar.ru，這起事件發生於2021年12月11日，50歲女子莉迪亞（Lidia Shiryaeva）的23歲女兒及分別為7歲、5歲、3歲的3名孫子女吃下她煮的麵後紛紛中毒，莉迪亞親自叫了救護車，但3歲和5歲的孫女當場死亡，女兒和7歲的孫子送醫搶救1天後仍宣告不治。

調查人員起初認為4人是意外中毒，但因莉迪亞並未中毒對她起疑，去年8月審問過程中，莉迪亞才向警方坦承罪行，稱她知道丈夫的車上有毒藥，便趁孫子們在玩時到車上拿藥，倒進麵鍋裡。

調查發現，莉迪亞的丈夫在案發前不久死於車禍，而她的女兒患有嚴重腦性麻痺，女兒的丈夫則忙於工作。喪夫對莉迪亞的衝擊過大，她也在法庭上解釋，犯下殺人是因為照顧女兒和孫子女的重擔讓她不堪負荷。

本案於4月11日開庭審理，法官5月底宣布，判處莉迪亞19年有期徒刑。據俄國聯邦調查委員會，法院認為該委員會取得的證據足以對莉迪亞做出判決，不過莉迪亞的律師預料將提出上訴。