摩斯新品冰檸咖啡、抹茶歐蕾登場！暑假蒟蒻冰紅茶第2杯半價

▲摩斯漢堡推出新品「西西里冰檸咖啡」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

迎接夏天，摩斯漢堡推出新品「西西里冰檸咖啡」、「摩斯抹茶歐蕾」！此外為慶祝畢業季，即日起至6/18，出示學生證或穿著學生制服，買大份黃金地瓜薯及冰紅茶組只要79元，另加5元地瓜薯還可升級為辣味和風雞腿塊；而6/16-30還有摩斯蒟蒻冰紅茶第2杯半價。

摩斯新品「西西里冰檸咖啡」售價75元，源自義大利西西里島當地的經典檸檬咖啡，經MOS摩斯改良後，採選雨林聯盟認證咖啡豆煮出香醇咖啡，並加入台灣在地檸檬原汁增添風味，清新檸檬香與醇厚咖啡交織，清爽韻味久久不散，令人迷戀。

而有濃濃茶香的「摩斯抹茶歐蕾」，選用100%靜岡抹茶粉精細研磨，以熱水沖開、細細攪拌，茶香隨著蒸氣飄散，還能嚐到溫潤奶香，每杯售價65元，搭配早餐再享15元折扣；此外還有「摩斯抹茶歐蕾」隨身包，單包60元，6入優惠價300元，讓消費者可在家享受來自日本茶都的靜岡抹茶。

▲▼摩斯推出畢業季優惠。（圖／業者提供）

針對畢業季，摩斯也祭出學生優惠，即日起至6/18，凡到店出示學生證或穿學生制服，購買大份黃金地瓜薯及冰紅茶組只要79元，另加5元，黃金地瓜薯即可升級為辣味和風雞腿塊。除此之外，即日起至6/30，MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「點心紅茶組」199元，內含摩斯雞塊12個、方塊薯餅6個、大杯冰紅茶2杯，限量1000組，售完為止。

MOS因應端午節，也推出米食粽夏季活動，祭出米漢堡強檔優惠，即日起至6/15，享超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶，原價125元，單套優惠價105元，兩套優惠價200元。6/16-6/30，超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶，原價115元，優惠價89元。

▲摩斯暑假優惠。（圖／業者提供）

而迎接暑假，MOS也在各餐期推出多項優惠，6/16-6/30推出照燒青梅豬排堡及中杯摩斯咖啡，原價100元，特價89元；摩斯蒟蒻冰紅茶則有「第2杯半價」。App「安心取溫馨送」則推經典早餐組合「照燒青梅豬排堡及中杯摩斯咖啡」買4送1，原價500元，特價400元。

另外，肯德基為迎戰618購物節，在「PK雙饗卡APP」推出優惠，即日起至6/26「就愛吃堡餐」原價276元，特價149元，內含「咔啦雞腿堡x1+香酥脆薯(小)x1+雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻x1+可樂(小)x1」。