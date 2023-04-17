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肯德基祭5款點心「+1元多1件」！搶攻普發優惠　摩斯禮盒最高省6千

▲▼肯德基門市，肯德基示意圖，肯德基。（圖／記者林育綾攝）

▲普發6000上路後，許多業者也搶攻商機，推出各種優惠放大術。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

搶攻普發6000元商機，業者紛紛祭出超值優惠「放大術」，肯德基4/18~5/1推出5款點心飲料「+1元多1件」，等於下殺51折，還有66元點心、個人套餐下殺組合。而摩斯漢堡也有抽獎送儲值金，還有蒟蒻禮盒買10送10，等於最高現省6000元。

▲▼速食店搶攻普發6000元商機，祭出優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基4/18~5/1推出5大熱銷夯品「+1元多1件」。（圖／業者提供）

肯德基4/18~5/1推出「+1元多1件」、$66元點心套餐、6款個人套餐、6款雙人套餐超值優惠組合，其中「+1元多1件」包括「香酥脆薯」、「4塊上校雞塊」、「大杯玉米濃湯」「百事可樂(中)」、「雞汁風味飯」，5大熱銷夯品只要+1元，就多1件。

而66元點心可以用銅板價享受到原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、上校雞塊、香酥脆薯等多樣組合，搭配無糖茉莉綠茶；另外個人套餐、雙人套餐下殺6折起。

▼肯德基優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠碼一次看。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡即日起至6/30 推出「MOS會員普拉斯 會員金點放大術」活動，凡消費者在活動期間內，到店累積消費滿600元，不限張數登錄發票，可享1次抽獎機會；累積消費滿1200元，享2次抽獎機會，依此類推。獎項包含摩斯金點66點、超人氣「和風炸雞睡袋」、1000元儲值金摩斯卡等，累積消費滿6000元，再加碼抽摩斯金點666點。

外在Mos Order App 「安心取溫馨送」更同步祭出人氣商品獨家優惠，包含蒟蒻禮盒「買10送10」，原價12,000元，優惠價6,000元，等於最高現省6,000元。

其他像是摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯，原價900元，優惠價660元；V型薯及中杯冰紅茶組8入，原價800元，優惠價600元；摩斯日式咖哩包10入，原價850元，優惠價660元；好事花生或MOS爆米花5入，原價750元，優惠價360元等，限量供應，售完為止。「安心取溫馨送」累積消費發票，同樣可上網登錄發票號碼、參加抽獎。

▲▼速食店搶攻普發6000元商機，祭出優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡蒟蒻禮盒「買10送10」，等於最高現省6,000元。（圖／業者提供）

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