2023年購買電動機車　以電代油環保又享補助最高2.6K

▲為鼓勵市民換購，台南市率先全國首推家有0-12歲幼童家庭，汰舊換新最高補助26300元的「幼幼專案」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區平均不到350公尺就有換電站，騎電動機車再晚都不怕沒電可用；為鼓勵市民換購，台南市率先全國首推家有0-12歲幼童家庭，汰舊換新最高補助26300元的「幼幼專案」，迄今已有353人申辦，環保局表示，換購電動機車優惠多又環保，鼓勵民眾把握機會。

「青銀福利」是市府重要施政方向，環保局今年提供多重機車汰舊換新補助優惠措施，除加惠關懷（中）低收入及左鎮、楠西、南化和龍崎等偏遠4區民眾外，更首推設籍台南市12歲（含）以下兒童之直系血親換（新）購電動機車的幼幼專案，希望透過較高補助方式，鼓勵家長能在2023年汰油換電，減污又減碳，確保孩童健康。

市長黃偉哲表示，依照交通部資料顯示，截至4月底全市電動機車設籍數已達5.8萬餘輛，較2017年多出7.4倍，顯示已有越來越多市民改騎電機車，未來市府會持續建構友善環境，讓市民朋友騎乘綠色運具更便利。

環保局長許仁澤表示，台南市加碼補助外，民眾亦可申請環保署和經濟部工業局補助，凡淘汰2007年6月30日以前出廠的老舊機車並換購電動機車（重型）含中央補助每輛達18300元，新購電動機車補助每輛達11000元，若又符合幼幼專案再加碼3000元。此外，淘汰老舊機車換購微型電動二輪車或電動輔助自行車、新購微型電動二輪車或電動輔助自行車、淘汰老舊機車、淘汰老舊二行程機車都有好康。

環保局提醒，本市淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案補助期限自1月1日起至12月31日止，申請受理期限至2024年1月10日止，補助經費、名額有限。由於補助經費分別來自中央、台南市政府，申請補助時得分別由「廢車回收一站通」網站(https://reurl.cc/12Wd59)、「臺南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」線上系統進行申請。