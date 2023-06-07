獨／勾惡PO確診數轟「上位者再說謊啊」！遭移送法辦　結果出爐

▲YouTuber「勾起你心中的惡」，本名陳昱瑋。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱勾惡）以製作爆料、時事陰謀論影片走紅，2021年5月中旬他在IG上PO出限時動態，表示當天的確診數為490例，但指揮中心卻公布333例，怒批「你們這些上位者再說謊啊」，事後被警方移地檢署偵辦。日前士林地檢署勘驗各項事證後，給予不起訴處分。

勾惡真實身分為30歲的陳昱瑋，2021年5月17日他將一則對話截圖PO在IG上，截圖內容指出，「我們老闆早上說記者跟他說490，然後11點多的時候老闆收到他朋友傳給他的訊息，『剛聽朋友說今天會報新增333例(有可能是假新聞)』(對話截圖)，結果今天果然報確診333。」

勾惡更在限時動態上稱，對話截圖是當天早上11時17分，指揮中心公告是下午2時，「也就是說準確說中333，那更證明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊啊，歡迎分享幫高調」。

▲勾惡PO確診數轟上位者說謊，遭移送法辦，結果出爐。（圖／翻攝自YouTube「勾起你心中的惡」）

台北市政府警察局大同分局認為，他以此方式散播有關疫情的不實訊息，致生損害於公眾，認定他涉犯嚴重特殊傳染性防治及紓困振興特別條例第14條的散播不實訊息罪嫌，將案件移送地檢署偵辦。

勾惡坦承有在IG上分享消息，但堅詞否認有不法犯行，強調自己有進行查證，身邊有些朋友得知工作上或親友確診，卻沒有列入確診人數，例如南投有人確診，但指揮中心公布的南投確診人數卻是「0」，表示事後指揮中心的「校正回歸」就是他的理由。

檢方調查發現，2021年5月17日已公布的病例數為333，333，但2021年5月22、23、24、28日先後將「2021年5月17日」的校正後病例數變更為406、441、476、533，有中央流行疫情指揮中心病例數及校正回歸數明細及柱狀分析圖4張可參考，

檢方認定，勾惡分享的消息指稱確診人數為490，介於2021年5月24日至5月28日公布校正回歸病例數之間，可信確實有他稱確診未記入病例數的情形，且他稱的病例數還低於2021年5月28日所公布的533人，難認有什麼損害公眾或他人的行為，認為他罪嫌不足，日前給予不起訴處分。