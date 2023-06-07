　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／勾惡PO確診數轟「上位者再說謊啊」！遭移送法辦　結果出爐

▲勾惡預告將發表與連千毅事件的最終聲明。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

▲YouTuber「勾起你心中的惡」，本名陳昱瑋。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱勾惡）以製作爆料、時事陰謀論影片走紅，2021年5月中旬他在IG上PO出限時動態，表示當天的確診數為490例，但指揮中心卻公布333例，怒批「你們這些上位者再說謊啊」，事後被警方移地檢署偵辦。日前士林地檢署勘驗各項事證後，給予不起訴處分。

勾惡真實身分為30歲的陳昱瑋，2021年5月17日他將一則對話截圖PO在IG上，截圖內容指出，「我們老闆早上說記者跟他說490，然後11點多的時候老闆收到他朋友傳給他的訊息，『剛聽朋友說今天會報新增333例(有可能是假新聞)』(對話截圖)，結果今天果然報確診333。」

勾惡更在限時動態上稱，對話截圖是當天早上11時17分，指揮中心公告是下午2時，「也就是說準確說中333，那更證明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊啊，歡迎分享幫高調」。

▲勾惡PO確診數轟上位者說謊，遭移送法辦，結果出爐。（圖／翻攝自YouTube「勾起你心中的惡」）

▲勾惡PO確診數轟上位者說謊，遭移送法辦，結果出爐。（圖／翻攝自YouTube「勾起你心中的惡」）

台北市政府警察局大同分局認為，他以此方式散播有關疫情的不實訊息，致生損害於公眾，認定他涉犯嚴重特殊傳染性防治及紓困振興特別條例第14條的散播不實訊息罪嫌，將案件移送地檢署偵辦。

勾惡坦承有在IG上分享消息，但堅詞否認有不法犯行，強調自己有進行查證，身邊有些朋友得知工作上或親友確診，卻沒有列入確診人數，例如南投有人確診，但指揮中心公布的南投確診人數卻是「0」，表示事後指揮中心的「校正回歸」就是他的理由。

檢方調查發現，2021年5月17日已公布的病例數為333，333，但2021年5月22、23、24、28日先後將「2021年5月17日」的校正後病例數變更為406、441、476、533，有中央流行疫情指揮中心病例數及校正回歸數明細及柱狀分析圖4張可參考，

檢方認定，勾惡分享的消息指稱確診人數為490，介於2021年5月24日至5月28日公布校正回歸病例數之間，可信確實有他稱確診未記入病例數的情形，且他稱的病例數還低於2021年5月28日所公布的533人，難認有什麼損害公眾或他人的行為，認為他罪嫌不足，日前給予不起訴處分。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／死前6天都沒到校！　疑被丟浴缸淹死
IG突然「大」更新！　用戶超後悔
麻衣證實「斷開台塑集團長孫」！　抱著愛紗痛哭
Angelababy爆錄影一半　發飆罵陸劇女神！
獨／勾惡遭移送法辦　結果出爐
新北4房4衛公寓僅798萬！　屋況驚呆全場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東60人圍觀競速釀2死3傷　里港警加強巡守...杜絕飆車歪風

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

獨／死前6天都沒到校！狠父疑打昏6歲兒丟浴缸淹死　園方哀慟

嘉義小黃碰撞機車！擋風全碎側躺路中　運將、騎士雙雙送醫

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

屏東60人圍觀競速釀2死3傷　里港警加強巡守...杜絕飆車歪風

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

屏東競速釀2死！小組飆車最新畫面曝　4騎士不戴帽「抗風阻趴騎」

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰...驚悚畫面曝

詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

拚命女警騎車上國道抓違規　警「不舉發」籲：考量比例原則

債務喬不攏開車撞議員服務處　「去年才挨告恐嚇」23歲嫌犯收押

獨／死前6天都沒到校！狠父疑打昏6歲兒丟浴缸淹死　園方哀慟

嘉義小黃碰撞機車！擋風全碎側躺路中　運將、騎士雙雙送醫

踩妳的新絲襪！高市府某主任被認證是淫官　自宮拔官提早退休

炸毀水壩兇手找到了？烏總統顧問「點名俄軍指揮官」：已犯戰爭罪

屏東60人圍觀競速釀2死3傷　里港警加強巡守...杜絕飆車歪風

蔡阿嘎被炎上！他揭日本人「普遍4種反應」　不影響台日友好

周曉涵機車肉貼194公分小鮮肉　大方回應緋聞「師生戀找我們演」

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

快訊／民進黨提「性騷防治加強方案」　增設外部救濟管道

芬蘭富豪超速30公里慘收「近400萬罰單」！三度超速駕照被扣10天

連9黑！5月出口361.3億美元　年減14.1%

申講新股動作要快　抽中鏵友益每張賺2.76萬元

水溝救出黑嘴萌汪「燦笑放電」融化全場　10、11日現身送養會找家

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

王瞳車禍現場照曝！進電視台前「與機車對撞」

女過馬路等18秒沒人讓　慘遭機車撞飛

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

獨／保六警騎車上班遇死劫　倒地重創影片曝

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

即／自來水管線爆！新莊淹水電線桿也倒了

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

更多熱門

相關新聞

快訊／本土+24350比上周多34.9%　20歲女確診一周家中昏歿

快訊／本土+24350比上周多34.9%　20歲女確診一周家中昏歿

中央流行疫情指揮中心今（27日）公布國內新增2萬4350例COVID-19確定病例，分別為2萬4109例本土個案及241例境外移入；另確診個案中新增15例死亡，其中11例未接種3劑以上COVID-19疫苗，另今天新增病例數較上周五多6240例，增加約34.9%。

本土疫情緩升！指揮中心：比上周同期增加5%

本土疫情緩升！指揮中心：比上周同期增加5%

快訊／今增21死！本土+18934　11例病故未接種3劑以上疫苗

快訊／今增21死！本土+18934　11例病故未接種3劑以上疫苗

小三通入境陽性率首度掛零！「擴大開放對象」陸委會2月初評估

小三通入境陽性率首度掛零！「擴大開放對象」陸委會2月初評估

快訊／初三疫情續降！本土+14673、增24死　

快訊／初三疫情續降！本土+14673、增24死　

關鍵字：

勾惡陳昱瑋確診數中央疫情指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面