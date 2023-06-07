告王丹強制性交未遂！林亮君前助理：為人師長不該這樣

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

無黨籍台北市議員林亮君的前助理，日前出面指控知名民運人士王丹在飯店內強吻他、強暴未遂，並要求王丹6日前道歉，期限過後王丹並未道歉，受害者今（7）日到台北地檢署提告強制性交未遂，他認為王丹為人師長，不該做出這樣的行為，也呼籲其他受害者出面申訴。

▲無黨籍台北市議員林亮君的前助理，對王丹提告強制性交未遂 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲當事人提出跟王丹的對話紀錄。（圖／記者呂晏慈攝）

受害者控訴，王丹9年前邀他去美國，在紐約某飯店強吻他，「一時之間我還沒反應過來，王丹便把我推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開，並說來美國前肛門處因為肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。」

王丹當時回應，「性騷」之事完全不存在，更稱受害者爆料的時間點是故意的，今天王丹也在臉書發文指出，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。

▲王丹今早發文說不會逃避。（圖／翻攝自Facebook／王丹网站 Wang Dan`s Page ）

而受害者今早上9時30分前往台北地檢署對王丹提告強制性交未遂，他指出提告行為有跟律師討論過，證據就交給司法，靜待司法調查，相信在法院王丹可以誠實面對。這段時間沒有跟對方聯絡，且有一些受害者私下跟他聯絡，清大那邊也說如果有人當時被侵犯，只要有學生身分都可以申訴。

受害者表示，「我是覺得為人師長應該不要這樣子」，並向其他受害者喊話，如果有遭王丹性騷的話，可以先到清大性平會申訴。至於事件爆發後網路上有支持跟攻擊的言論，他說都覺得還好。

對於王丹今天一早在臉書的發文指出，「不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」，受害者說如果王丹願意出庭當然很好，他當時只是想把被王丹性騷擾的事情說出來而已，沒想到最後必須要到法院對王丹做出正式告訴，「我想每個受害者站出來都需要勇氣，我希望大家可以的話，遵循自己的權力跟管道為自己發聲。」