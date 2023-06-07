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北韓百姓瘋狂輕生　留遺書「後悔生在北韓」！金正恩下密令防自殺

▲▼金正恩今年2月26日在平壤召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會七中全會。（圖／CFP）

▲金正恩今年2月26日在平壤召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會七中全會。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年國內面臨嚴重饑荒，加上新冠疫情封鎖邊境和國際經濟制裁的影響下，北韓今年自殺率比起去年高出40%。其實，北韓境內最近爆發多起「家庭結伴自殺」，甚至遺體旁的遺書還寫道「後悔生在北韓」，為此最高領導人金正恩首度緊急向地方黨部下達指令，禁止民眾以極端方式結束生命。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），咸鏡北道一名黨幹部消息人士透露，金正恩今年5月向各道、市、郡級黨內責任幹部下達非對外公開的批准指示，要求各地方黨部制訂「防止自殺」的對策，道黨委員會更召集地方黨務責任幹部召開緊急會議，傳達金正恩所下達的祕密指令，是金正恩首次針對國內輕生頻傳事態下達相關指示。

該名消息人士表示，此次不僅是金正恩首次針對自殺下達指令、更是地方黨部首次針對自殺召開緊急會議，顯示北韓境內輕生案件頻傳，一些黨務幹部甚至根本無法料到黨內竟然會為防止自殺一事召開緊急會議，因此面露不安神情，加上民眾選擇輕生的原因多為是受不了貧窮、飢餓，官員們大多束手無策。

消息人士進一步指出，在這場非對外公開的黨務會議中，高度討論自殺事件頻傳的咸鏡北道清津市、鏡城郡，其中光是今年鏡城郡仲坪里就有14起輕生案件、鏡城郡朴忠里（朴忠勞動者區）則有11起，而清津市富寧地區則有10起，而這些輕生案件大多為家庭結伴自殺。

▲▼咸鏡北道清津市2017年11月街頭景象。（圖／CFP）

▲咸鏡北道清津市2017年11月街頭景象，今年傳出多起輕生案件。（圖／CFP）

鏡城郡朴忠里、清津市富寧地區的輕生案件中，死者遺體旁甚至出現批判國家和社會制度等相關內容的遺書，對北韓社會無疑形成巨大衝擊，因此也引發金正恩的高度關注，金正恩更在會議上強調，比起饑荒、餓死所造成的問題，輕生所引發的社會衝擊更加巨大。

該名消息人士還透露，兩江道惠山市發生的一起自殺案件中，遺體旁被發現的遺書甚至寫道，「我後悔出生在這個國家」，令知情民眾陷入悲痛情緒，還有一名10歲男孩在父母餓死後跟祖母生活，但兩人最後服下老鼠藥輕生；兩江道白岩郡也有一對60多歲的夫婦在今年5月結伴輕生。

金正恩在秘密指令中強調，「自殺問題不僅對社會來說是一項巨大挑戰，也是對國家的一種叛變行為，因此各地方責任幹部必須連帶扛起責任。」

根據《韓聯社》，南韓國家情報院5月31日接受國會質詢時，曾經表示最近一年北韓的自殺率比起去年高出40%，且餓死民眾比往年激增3倍，在民生經濟凋敝、玉米和稻米等民生物資價格暴漲等情況下，今年重大犯罪的件數便高達300多件，和去年同期的100多件還要多出3倍。

►北韓饑荒民眾餓死 自殺人數「暴增40%」！金正恩怒：輕生是叛國行為

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