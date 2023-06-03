體重破百男吃麥當勞「甩肉27公斤」　營養師說話了

▲一位外國人選擇吃麥當勞來減肥。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

美國一名57歲男子從2月下旬展開一起十分奇特的減肥計畫，在這項計畫中，他用連續100日吃麥當勞套餐當作解肥方式。結果在3月初時，該名男子已經成功減重6公斤。在100天後，他的體重從原本的108公斤下降81.4公斤，共減重27公斤。但有營養師表示，該名男子未來復胖的機率十分的高。

綜合外媒報導指出，居住在美國田納西州納許維爾的馬金尼斯（Kevin Maginnis）在2月21日量體重時，發現體重已經飆到自己難以接受的108公斤，於是就著手開始減肥計畫。首先馬金尼斯認為，減肥的重點不在於「吃了什麼」，而是取決於「吃進多少」。

馬金尼斯首先戒掉了所有的零食，只喝水，但他採用「麥當勞減肥法」，每餐都是吃麥當勞的餐點，所有餐點均不忌口，但他會把「一餐分成兩餐吃」，比如早上一套薯餅搭配滿福堡加蛋，分成早餐跟中餐吃掉，晚餐則是一套四盎司牛肉堡與薯條。中間完全不碰任何的酒、汽水等高熱量飲品。

在歷經一周的體驗後，他在第一周就成功減重4.5公斤，截至3月2日時，他的體重已經下降到102公斤，在歷經100天後，馬金尼斯成功甩肉27公斤，體重下降到81.4公斤。

如此奇特的減肥方式，竟然還能減肥成功，不免讓人嘖嘖稱奇。而佛羅里達州一位營養師艾倫指出，這種特殊的減肥法主要是長期限制熱量攝取的時間過長，這樣會導致新陳代謝率下降多達30%，一旦恢復正常飲食量，體重會迅速回升。

其次，艾倫也表示，馬金尼斯的飲食缺少一些維持身體健康所需的營養素，缺少這些營養素會增強減肥者對食物的渴望，當大腦意識到身體沒有得到足夠的重要營養素和礦物質時，它會分泌飢餓感的賀爾蒙，要求身體攝取更多必需的營養素，如果攝取的都是廉價的加工食品，大腦會鼓勵你吃更多。

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