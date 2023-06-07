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夜市狂擺5攤「這小吃超雷」　他每逛必買！網驚：賺到哭

▲▼ 逛夜市,小吃攤販,人潮。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO每逛夜市必買「一口煎餃」，無奈都踩雷。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，夜市物價越來越貴，且份量還縮水！有網友直呼，夜市至少會有一家攤商現煎「一口煎餃」，甚至曾看過有5攤在賣。無奈吃起來都超雷，皮粉粉的又有冰箱味，且8顆要50元真的頗貴，偏偏愛吃餃類的原PO，總是會買一盒嚐鮮，於是求問內行哪家「一口煎餃」好吃？引來網友炸鍋討論。

一名網友在PTT表示，全台各大夜市至少會有「一口煎餃」的攤位，而原PO吃過幾間的心得是，「味道都差不多，皮都粉粉的，內餡豬肉有冰箱味、高麗菜也不脆！」

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原PO不禁抱怨，最近買一盒8顆要50元，大小是鍋貼的1/3而已，而且老闆還少裝1顆，他回家發現後氣炸了。話鋒一轉，原PO直言，「一口煎餃」不論味道、價格都很不值得買，但是不管哪個夜市一定會有人賣，「我上次去的夜市就有至少5攤！」

但偏偏原PO愛吃鍋貼、煎餃類的食物，因此每當看到有人在賣「一口煎餃」，總會上前買一盒嚐鮮，無奈吃完都感到失望。對此，原PO也真心求問，吃貨們有推薦的好吃「一口煎餃」嗎，或是哪一個夜市的賣得好吃呢？

底下網友搖頭回應，「因為都冷凍的，你是在期待什麼」、「賺到哭，冷凍一袋大概就是賣一份的價格」、「跟你一樣喜歡煎餃，但夜市只有雷」、「真的不好吃！吃過一次就再也沒吃過了」、「我寧願吃八方，比那個好吃多了」、「唯有醬料能救它」、「這種東西，夜市攤通常都是中央廚房供貨的餃子，不至於難吃...去找那種攤販自己現包的，會有不同的口味感受」。

另有吃貨真心分享，「三和夜市有一攤可以加起司的，我個人很愛」、「中原夜市的好吃」、「士林夜市的，加辣超好吃，皮還脆脆的」、「讀中原大學，以前每周吃一次，超爽要加辣」、「吃石牌阿財，或天母新光三越後面的阿堂鍋貼水餃店」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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