「119嗎？我是110」4公尺巨蟒闖派出所　警嚇歪求救：啊～不敢抓

▲雲南西雙版納一條巨蟒闖入派出所，員警發現嚇一大跳，急忙打119協助抓捕。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者隋昊志／綜合報導

不少人遇到不知道該如何處理的事情，第一時間都會想到警察，但也不是所有事情他們都能搞定。中國大陸雲南西雙版納一間派出所，日前一名員警在辦公室內工作時，突然發現右側地板上出現一條大蟒蛇，嚇得他整個人都跳了起來，由於蟒蛇實在太大無法處理，只好急CALL消防隊前往協助捕捉。

▲雲南西雙版納一條巨蟒闖入派出所，員警發現嚇一大跳，急忙打119協助抓捕。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，雲南西雙版納邊境管理支隊打洛邊境派出所，日前一名員警正在辦公室內工作，突然有一條大蟒蛇爬進去，眼角餘光瞄到右側出現巨蟒的員警當場嚇到整個人都跳起來，急忙往左側逃開。隨後該名員警找來同事，試圖利用工具自行抓蛇，但後來發現實在無法處理，只好撥打119，請求消防隊協助。

▲雲南西雙版納一條巨蟒闖入派出所，員警發現嚇一大跳，急忙打119協助抓捕。（圖／翻攝自微博）



員警打去119報案時，表示來了一條大蟒蛇闖入，但由於體型有點大不敢抓，只好請消防隊去協助捕捉，原本消防隊員還以為是一般民宅，經過詢問後，才得知提出協助要求的，竟然是派出所，也忍不住笑了出來，這也讓打去求援的員警只好尷尬苦笑「哈哈，對的，對的，我們是派出所的」。

▲雲南西雙版納一條巨蟒闖入派出所，員警發現嚇一大跳，急忙打119協助抓捕。（圖／翻攝自微博）



最後在消防隊員專業的圍捕下，順利將這條長達4公尺，重20公斤的巨蟒抓起來，經過鑑定後為二級保護動物網紋蟒，在確認巨蟒狀況良好後，將其帶往郊區進行野放。