RISU社團瘋傳外流私密影片　律師：這些人最重可判10年半

▲私密影像若遭外流PO網永流傳，將使當事人終身難堪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

臉書近期密集出現以RISU為名、主打各種女神、女友外流影片的社團，已成散布、交換偷拍私密影像的平台，律師呂俊杰表示，這類社團經營者即使不是拍攝者或上傳者，但因坐視縱容，仍可能構成散布行為的共犯，若內容是兒童或少年的性影像，散布者最重可判刑7年，強迫兒童或少年被拍或自拍性影像，至少判刑7年，一旦涉及營利，前述2種犯刑都可加重1/2刑責，且都可能須負擔賠償責任。

RISU是1種短網址服務，藏身網路的偷拍私密影像分享平台，發現透過短網址功能，可隱匿自身正確網址，藉由點選短網址連結重新導向，能躲避臉書審核與查緝機制，於是近期各種抬頭以為名、附加各種女神、女友甚至女大生外流影片等引誘文字的臉書社團，如雨後春筍冒出。

▲RISU社團外流大量私密照。（圖／翻攝自臉書）

呂俊杰分析，不論長網址或短網址，只要是分享或交換猥褻影像的網路社團與平台，最主要刑責分成拍攝者、散布者與網路社團、平台經營者3大類，並依照影像來源是合意自拍、未經同意偷拍甚至違反意願強拍，以及影中人是否成年、是否意圖營利等因素區分刑責輕重。

就RISU短網址臉書社團分享、交換猥褻、性愛影像行為，呂俊杰指出，這些網路社團、平台往往會明訂成立宗旨，多半是以交流私密片為目的，就算刻意隱誨真正的用意，但成員在社團裡都PO這類影像，經營者或管理者即使沒參與拍片及上傳分享，仍可能成為散布行為的共犯。

呂俊杰說，私密影像被外流PO網，不一定是拍攝者所為，但散布者使無辜當事人的猥褻、性愛影像公諸於世，尤其上網後幾乎永流傳，往往導致當事人終身難堪，依今年（2023）年2月公布施行的《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪章，散布者法定刑責至少是5年以下徒刑，例如未經本人同意而散布、公然陳列本人合意拍攝的性影像。

假如被散布的性影像是偷拍而來，散布者還可併科50萬元以下罰金。若散布或公然陳列他人遭脅迫、恐嚇而強拍的性影像，法定刑更加重為1年以上7年以下徒刑、得併科70萬元以下罰金，散布者如果還意圖營利或有販賣性影像行為，可加重1/2刑責。

不過被拍攝者如果同意PO網，則依《刑法》散布猥褻物罪論處，最重為2年以下徒刑。但散布、播送或公然陳列兒童少年的性影像，無論是用哪種手段拍攝，依《兒童及少年性剝削防制條例》，散布者都將面臨1年以上7年以下的徒刑、得併科500萬元以下罰金，若意圖營利甚至販賣這類性影像，同樣可加重1/2刑責。

▲私密影像若遭外流PO網永流傳，將使當事人終身難堪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

呂俊杰表示，網路社團、平台經營者或管理者坐視、縱容成員上傳這類涉及猥褻、性愛的私密影像，不但要跟上傳者同負散布的刑責、還可能被受害人連帶求償，但社團、平台成員若僅單純觀看，沒有拍攝、下載重製與轉傳等行為，就沒有民刑事責任。

至於拍攝者責任，呂俊杰分析，成年人同意被拍攝性影像，例如情侶、夫妻自拍性愛影片，單純拍攝者沒有刑責，但偷拍或強拍，依妨害性隱私及不實性影像罪章規定，前者可判刑3年以下，後者加重為5年以下徒刑、得併科50萬元以下罰金，若一開始就意圖營利、散布而偷拍、強拍，最重都可判刑5年。

但被拍攝猥褻影像者是兒童或少年時，無論本人是否同意，拍攝者都將依《兒少條例》論處，偷拍或合意拍攝可處1年以上7年以下徒刑、得併科100萬元以下罰金，以引誘等方式拍攝或使兒童少年自拍性影像，加重為3年以上10年以下徒刑、得併科300萬元以下罰金。

呂俊杰指出，一旦動用脅迫、藥劑、詐術等手段使兒童少年被拍攝或自拍性影像，法定刑從7年徒刑起跳、得併科500萬元以下罰金，若是意圖營利而拍攝兒童少年性影像，前述3種犯行都可加重1/2刑責，所以只要觸犯《兒少條例》，刑期恐超過10年半。