5億高中生毒物驗了1000多種！結果出爐　律師喊：採證範圍不夠

▲台中5億高中生墜樓，台中地檢署第三度召開偵查庭。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中5億高中生墜樓案件至今仍疑點重重！台中地檢署今(6日)針對本案第三度召開偵查庭，結束後發出新聞稿說明，表示根據法醫解剖報告，顯示賴男死因符合高處墜落，另外在經過1000多種的毒藥物反應檢驗後，法醫也未在賴男體內驗出毒藥物反應。對此，檢方將審酌報告內容，並綜合家屬意見及所蒐集的一切證據，持續進行偵查，盼能盡早釐清真相。

事件發生後，賴男家屬為了釐清死因，找來了法醫高大成協助調查，並拋出了賴男「疑生前被下毒、他殺、有共犯」等疑點。

台中地檢署也針對此會同法醫進行相驗、解剖，並根據所掌握事證積極展開調查，而根據法醫的解剖報告，顯示死者的死因符合高處墜落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。

檢方提到，在經過1000多項的毒藥物反應後，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。不過，賴母委任律師許哲維則表示，「我們認為採證藥物的範圍還不夠」。

對此，檢方表示，將審酌報告內容，並綜合死者家屬意見及所蒐集的一切證據，縝密持續進行偵查，盼能迅速釐清真相。