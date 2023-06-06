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快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母說明

▲5億高中生墜樓案，賴母今現身地檢署應訊，律師曝，提9項證據請檢方調查。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲5億高中生墜樓案，賴母今將再前往地檢署應訊，據悉，今日檢方要說明法醫的鑑定報告內容，釐清疑點。（圖／資料照片）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中5億高中生墜樓案案情撲朔迷離，擁有超過30筆土地的賴姓高中生在與夏姓男子登記結婚後2小時就墜樓身亡。賴母大動作召開出面控訴愛子遭謀財害命，還找來法醫高大成看賴生遺體釐清死因，拋出賴生「疑生前被下毒、他殺、有共犯」等疑點。今天上午9點，台中地檢署將針對此案三度召開偵查庭，傳喚賴母到場，據悉，就是要說明法醫的鑑定報告內容，釐清疑點。

５億高中生墜樓至今已滿一個月，但案情並未隨著時間流逝明朗化，家屬及法醫高大成丟出多組照片懷疑賴生遭他殺，包括墜樓時四肢無明顯外傷、血跡以及身上有不明針孔，但隨後都遭地檢署澄清，強調檢察官早在5月5日相驗時，已就大體做全面性勘驗，並即已查知相關情狀。

賴母委託律師許哲維表示，今天偵查庭僅請賴母到案，檢察官要說明證據等相關事件，是否會有鑑定報告要等開庭才得知，結束會對大家說明。

５億高中生命案猶如八點檔劇情，連律師也發出聲明，包括質疑賴生死因有外力介入，死者右手的4個針孔非急救造成，家屬掌握救護車、醫院的影像，更在聲明直批「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」，但事後又向檢方致歉，坦言用字不妥。

賴母上次到地檢署應訊是在5月23日，律師方也具狀請檢察官調查相關證據，狀內申請調查共9項證據，主要都是針對高大成法醫協助驗屍提出的部分，包括毒物跟指紋，都有要求檢方進行調查，另外也公開向大眾徵求行車紀錄器，想掌握更多跡證，還原事情原貌。

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