第4波新冠還在燒！上周中重症增17%　XBB成主流株「再驗出8例大角星」

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情還在燒！疾病管制署今（6）日公布上周平均每日新增244例COVID-19本土個案(併發症)，比起前一周增加17%，日增28死，也比前一周上升，整體疫情持續升溫。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，上周再驗出8例大角星（XBB.1.16）。

▲疾病管制署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署今(6)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/31-6/6)每日平均新增244例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/24-5/30)之每日平均新增208例上升17%；5月起本土併發症累計6,612例，未打滿3劑疫苗有3,267例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(2,290例)。

上周(5/28-6/3)平均每日新增28例死亡，較前一周(5/21-5/27)之每日死亡平均數20例上升；新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上，現全國疫情整體處於高點，但住宿式機構住民陽性率上周持平，輕症可能已達高峰，須持續監測各項指標變化。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠肺炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，新增檢出136例Omicron亞型變異株確定病例。其中71例本土個案分別為53例XBB (其中XBB.1.5佔20例、XBB.1.9佔17例、XBB.1.16佔8例、XBB.2.3佔3例)、15例BA.2.75、3例BQ.1；另65例境外移入分別為59例XBB (其中XBB.1.16佔19例、XBB.1.5佔16例、XBB.1.9佔15例、XBB.2.3佔5例)、6例BA.2.75。

近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔65%，已為主流株，其次為BA.2.75佔32%，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約84.3%，以XBB.1.5為多(34.0%)，另XBB.1.9.1(16.9%)、XBB.1.16(16.3%)、XBB.2.3(6.3%)、XBB(5.5%)及XBB.1.9.2(5.3%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。