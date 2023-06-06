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大陸 大陸焦點 特派現場

首談中國行　馬斯克：北京將對AI啟動監管

▲▼電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

全球電動車巨頭特斯拉首席執行官馬斯克，5月30日開展他第10次中國之行。他5日首談中國行時透露，大陸官方正尋求在國內推出管制人工智能（AI）的法規。

綜合路透社和法新社報導，馬斯克5日在推特上與民主黨總統候選人小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的直播節目中說，「在我近期的中國訪問，並與當地資深領導見面，當中值得一提的是，我認為我們針對AI的風險，以及實施一些監管或規範的必要性，進行了非常有建設性的討論。」

馬斯克指出，「我對這些對話的理解是，中國將啟動在中國的AI監管。」

馬斯克沒有進一步透露更多細節，但可能是指一項全面性的法律草案，「要求新的人工智能產品在發布前進行安全評估，確保它們反映社會主義價值觀。」

他的私人飛機5月30日下午降落在北京，短短一天之內，大陸外交部、工信部和商務部3位部長會見了馬斯克。

另外，大陸國家網信辦4月就《生成式人工智能服務管理辦法》公開徵求意見，提出利用AI生成的內容，應體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、破壞國家統一等內容。有關產品向公眾提供服務前，亦應向國家網信部門申報安全評估。

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