打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

▲北科大與資安院共同成立「關鍵基礎設施研發中心」，打造數位台灣防護盾牌。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升國家資通安全，台北科技大學成立「關鍵基礎設施研發中心」並在今（6日）舉行揭牌典禮，北科大表示，未來將聚焦油水電、鐵道、通訊、醫療等四大關鍵基礎設施，並與國家資通安全研究院（簡稱資安院）合作深耕資通安全前瞻與關鍵技術，建立資安規範與檢測程序，合聘資安專業人員，辦理專業培訓及學生實習，共同培育資通安全專業人才。

北科大校長王錫福表示，北科大成立前瞻技術研究總部，建立與產業界共治、共學、共研的合作平台，不遺餘力投入台灣六大核心戰略產業發展，在國防戰略方面，已和國家太空中心、美國喬治亞理工學院等單位合作簽約，今年新設太空系統工程研究所。

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在資安卓越產業方面，王錫福指出，北科大今天攜手資安院，合作厚實台灣資安科技自主研發基礎，建構與民生息息相關的油水電、鐵道、通訊、醫療等領域的公共防護網，同心合力強化智慧國家的資安韌性。

資安院院長何全德則說，為提升國家資通安全科技能力，數位發展部成立資安院，研發資通安全科技，今天北科大與資安院合作成立關鍵基礎設施研發中心，希望透過北科大在關鍵基礎設施防護及管理的科技研發能量，進一步提升國家資安聯防體系，共同建立資安治理機制及風險評估機制準則，合作打造更堅實的數位台灣防護盾牌。

北科大關鍵基礎設施研發中心主任、也是北科大副校長楊士萱指出，中心將全力協助國家關鍵基礎設施主管機關與協調機關，研發安全維護及耐災韌性的技術及設備，協助訂定關鍵基礎設施安全規範和檢測標準。