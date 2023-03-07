　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

▲▼為培育太空通訊人才即戰力，北科大新設太空系統工程研究所。（圖／北科大提供）

▲為培育太空通訊人才即戰力，北科大新設太空系統工程研究所，圖為北科大團隊參與去年屏東旭海火箭發射任務。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

低軌衛星發展已成為全球趨勢，為培育太空通訊人才即戰力，並呼應太空科技核心戰略產業需求，台北科技大學在112學年度新設「太空系統工程研究所」，也是技職體系唯一成立太空科技相關研究所，將鎖定衛星系統、衛星通訊、通訊酬載技術、移動式地面接收平台等技術領域，北科大表示，首年招收15名碩士生，4月10日展開報名，歡迎對航太領域有興趣、有夢想的人才報考，共同提升太空科技的研發能量。

北科大校長王錫福指出，人才培育是太空科技發展關鍵，北科大身為技職體系內唯一成立太空科技相關研究所的大學，已整合電資學院與機電學院的豐富資源與優秀師資，積極發展太空系統工程相關的跨域技術。此外，更與美國喬治亞理工學院、和碩、資策會、國家太空中心等單位簽訂合作意向書，期望透過多方密切合作，攜手培育學養精湛的太空系統工程實務人才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼為培育太空通訊人才即戰力，北科大新設太空系統工程研究所。（圖／北科大提供）

▲北科大太空系統工程研究所籌備處所長林信標（左）與研究團隊專注於通訊系統的建置。（圖／北科大提供）

北科大電資學院院長張陽郎則表示，低軌衛星發展已成為全球趨勢，為精進相關實務技術，太空系統工程研究所的課程規劃，包括衛星科技與工程、太空任務與系統設計、太空任務操作、太空載具動力學與控制、太空載具技術與太空系統管理等，研究專注於衛星通訊系統及地面接收平台研製，並設計太空工程實務專題課程，希望學生透過業界實習、專題論文，與產業實務無縫接軌。

北科大太空系統工程研究所籌備處所長林信標，與國內多校組成的陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊已蓄積近二十年的合作經驗，也是近年台灣多次成功發射混合式火箭的核心成員之一，林信標表示，我們希望培養學生動手實現一些真正的系統及設備，在場域裡實行任務的規劃與處理，未來會比較偏重對學生的實作訓練，真正投入到太空領域的開發和應用，培養升級太空產業需要的即戰力。

▲▼為培育太空通訊人才即戰力，北科大新設太空系統工程研究所。（圖／北科大提供）

▲北科大團隊參與ARRC 2022年屏東旭海火箭發射任務，圖為火箭通訊地面站之一。（圖／北科大提供）

ET快訊
班機客艙「濃煙密佈」！乘客尖叫嚇哭　機長急折返
調查局驚爆內鬼！「光寶集團門神」離譜洩密手法曝光
獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲
荒山亮遭控性侵「丟1萬神隱」！　警方回應了
陸外長記者會現場擠爆！　外媒關注「台灣問題」
身分證中5碼「0元住房」沒了！　飯店緊急公告
經典賽首戰對大谷翔平　中國教頭「一句話」全場傻眼
快訊／前北市勞動局長陳信瑜涉貪　洩勞檢機密遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

區間車一度停駛！台鐵司機員行駛途中「胃痙攣」　列車延誤13分

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

區間車一度停駛！台鐵司機員行駛途中「胃痙攣」　列車延誤13分

全台1011萬人染疫！天選之人卻「爆1原因」慘哭了

獨／蛋價飆漲掀「連鎖效應」　北市學校營養午餐開第一槍喊漲

重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

技職首例！北科大新設太空系統工程所　培育太空通訊人才即戰力

買不到蛋！基隆議員8日免費送　1人可領10顆：急需的市民快來

蔡天鳳命格「天沖地剋」　命理師警告：3生肖取名別用「這字」

4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

秦剛：中俄之交是「國際關係典範」　不受第三方挑撥

「不想打棒球了！」　大谷翔平驚天雙響砲震撼洋聯全壘打王

游盈隆揭馬祖斷炊嚴重性　嘆貽笑國際「笑掉解放軍大牙」

Apple爆「急診空床爭議」神隱7天首露面！離開台北吐心聲…男友身影消失

文青先收！嚴選東京必逛3大市集　超過200攤能逛、挖寶還能賞櫻

冷空氣強度升級！周末迎雨後急凍　白天「暴跌10度」整天都冷

學生忘詞加走音　反要求金曲獎評審「你罵我啊」

陳建仁：企業必須照顧員工　呼籲工商團體為勞工加薪

專挑白皙毛少！韓邪教主下體腫脹仍「1晚戰50女」　服侍畫面曝光

超美！嘉義市八掌溪風鈴木花況佳　金色隧道黃花地毯民眾搶拍

忘情連結中！北市商辦大樓有玄機　警破門嫖客急抽離尷尬穿褲

生活熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨

更多熱門

相關新聞

詐研究補助144萬　前北科大副教授遭訴

詐研究補助144萬　前北科大副教授遭訴

前國立台北科技大學副教授林顯易涉嫌與博士班學生黃于哲聯手，利用承辦科技部補助機械人創作坊計畫機會，找廠商圍標採購案，詐得134萬餘元，另外又利用不實發票單，向校方報帳近10萬元，用來給參與學生報酬。台北地檢署調查後，6日依詐欺等罪起訴林、黃以及廠商集電公司和集電賴姓主管。

北科大EMBA校友會舉辦2023慧智講堂

北科大EMBA校友會舉辦2023慧智講堂

北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣

北科大開發「易動沙包」結合VR　練拳擊省力又有趣

北科大宿舍醉漢闖入「佔床位睡翻」

北科大宿舍醉漢闖入「佔床位睡翻」

瞄準高階醫材商機　北科大智慧健康中心開幕「宣示三大主軸」

瞄準高階醫材商機　北科大智慧健康中心開幕「宣示三大主軸」

關鍵字：

北科大太空通訊太空系統工程所

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面