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一組日製耐火磚一則越洋報導　串接起台日兩座百年博物館交流

▲一組日製耐火磚一則越洋報導，串接起石炭・歴史博物館與台南山上花園水道博物館兩座百年博物館的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一組日製耐火磚一則越洋報導，串接起石炭・歴史博物館與台南山上花園水道博物館兩座百年博物館的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年啟用滿百年的台南山上花園水道博物館，獲得耆老捐贈日治時期煙囪的耐火磚，消息經媒體披露後，引起同樣有百年歷史的日本田川市石炭・歴史博物館關注。

▲一組日製耐火磚一則越洋報導，串接起石炭・歴史博物館與台南山上花園水道博物館兩座百年博物館的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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該館研究員福本寬及早稻田大學嶋崎尚子教授專程跨海前來交流，發現兩館皆有來自共同廠商的耐火磚，甚至還在水道首度發現陽刻公司名稱的耐火磚，直呼珍貴，兩館也約定將深化交流，發掘更多日治時期工業遺址的故事。

▲一組日製耐火磚一則越洋報導，串接起石炭・歴史博物館與台南山上花園水道博物館兩座百年博物館的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於日本田川市的石炭・歴史博物館，是介紹早年提供日本能源的筑豐煤田煤礦產業相關資料博物館，配合採礦動力需求，在1905開設礦坑時，就規畫設置了蒸氣鍋爐以及兩座高度為45.45公尺的煙囪，也使用了大批耐火磚，兩座煙囪目前仍保持完整，也成為館方爬梳資料，重建歷史的重要依據。

▲一組日製耐火磚一則越洋報導，串接起石炭・歴史博物館與台南山上花園水道博物館兩座百年博物館的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

與石炭・歴史博物館同時代興建的臺南水道，也因為有疏運另需求，同樣也有鍋爐及一座高36.3公尺的煙囪，只是煙囪已經因為安全因素拆除，僅剩下煙囪基座；但也因為拆除過程，當地耆老吳子中及吳朝全保留了四塊耐火磚，去年兩人將耐火磚回贈館方，蔚為佳話，經媒體批露，訊息飄洋過海，引起石炭・歴史博物館關注，於是在館員遲曉非及雲科大王新衡副教授陪同下，專程前來造訪。

▲一組日製耐火磚一則越洋報導，串接起石炭・歴史博物館與台南山上花園水道博物館兩座百年博物館的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過與館方討論，發現兩館都有來自岡山縣備前市三石煉瓦株式會社及帝國窯業的耐火磚，這兩家公司目前也都還在營運中；而水道博物館還擁有產自福岡縣北九州市戶畑區的耐火磚，種類豐富。

館方也向日方研究人員展示透過AR技術，將消失的煙囪還原，日方人員直呼厲害。而在現勘煙囪基座時，研究員還意外發現一塊由帝國窯業製作，印有BIZEN日INBE字樣的耐火磚，印製方式不同於一般的陰刻，而是以陽刻方式突出於磚上，福本寬研究員指出，這是首度在煙囪發現這種情況，懷疑是當初失敗的產品，背後故事值得推敲。

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