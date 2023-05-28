送走繁花迎來清香　山上花園水道博物館花香迎賓

▲台南山上花園水道博物館的鳳凰花季已經接近尾聲，隨著新枝萌芽，艷紅的花朵逐漸凋落，出現紅綠相映景象，隨之而來的，則是氣味的饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館的鳳凰花季已經接近尾聲，隨著新枝萌芽，艷紅的花朵逐漸凋落，出現紅綠相映景象，隨之而來的，則是氣味的饗宴，包括玉蘭花、茉莉花、梔子花正接力綻放，園區處處可以聞到陣陣花香，送走繁花，迎來清香，也成為園區限定特色。

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文化局指出，面積達20公頃的台南山上花園水道博物館，除了後方古蹟建築群以外，有超過8成以上面積是戶外空地，日治時期，曾經是南台灣第一座高爾夫球場，國民政府來台以後，一度闢為苗圃，當時也在園區栽植了一排玉蘭花，經過一甲子歲月，當年的小苗，如今都已經長成3層樓高的大樹了。

館方指出，玉蘭花群就長在入園主要道路山仔頂大道左側，由於園區林木眾多，加上玉蘭花隱身在高大的樹叢中，如果沒有仔細觀察，很容易就遺漏，不過最近正值花季，每天早晚，清香撲鼻，很多人都是被香氣吸引，才意外發現玉蘭花蹤跡。

為了強化花園意象，館方也向農業局申請了大批茉莉花苗，由員工自行栽種在園區周遭，最近也紛紛開花，除了若有若無的香氣，成為園區另一個特色外，不少花朵呈現紫色，有別於白色茉莉花的傳統印象，也讓人嘖嘖稱奇。

除此之外，園區還有香水重要原料的梔子花，目前也正盛開中，雖然數量不多，但味道濃郁，也吸引不少遊客逐香，成為特殊的休憩體驗。