飛車追逐「駕駛竟是10歲小男孩」　太想找媽媽！偷車上國道狂飆

▲警車攝影機拍下男童蛇行畫面。(圖/翻攝推特,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國密西根州州警出動追捕一輛贓車,並在高速公路閘道出口附近成功攔截,未料駕駛竟是一名年僅10歲的男童。原來,這孩子太想要找媽媽,才會偷走休旅車,公然蛇行飆速。

5月27日下午,警方收到通用汽車(General Motors)雲端預警系統OnStar通報,一輛2017年生產的別克Encore從布埃納維斯塔鎮被偷走,正在75號州際公路上,往南向高速行駛。與此同時,多名用路人通報911,宣稱目睹一名兒童坐在駕駛座上,以魯莽方式開車。

眼見警方試圖攔截,贓車駕駛加速逃逸,卻被OnStar系統遠端熄火,輕微擦撞護欄後停下。此時,男童從副駕駛座爬出來,並且試圖步行逃跑,但很快就被抓住了。

《紐約郵報》報導,這名身高不到5英呎(約152公分)的男童坦承,因為想要開車去底特律找媽媽,才會選擇偷車。當時,他顯然與親戚待在一起。

幸好,這起事件沒有造成任何傷亡,被偷休旅車也只有輕微損傷。男童被捕後送往該郡少年拘留中心,目前尚不清楚是否面臨任何刑事指控。

The Trooper was behind the suspect for about a mile with lights & sirens activated while OnStar disabled the Buick, allowing for a safe stop. Thankfully, nobody was injured in this incident. Note: there is no sound in this video. pic.twitter.com/nqSwdpm4eI