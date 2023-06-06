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美FBI探員變「通俄間諜」　洩數千份密件史上最嚴重！79歲死在獄中

記者張寧倢／綜合外電報導

現年79歲的韓森（Robert Hanssen）曾是美國聯邦調查局（FBI）探員，冷戰時期起從事間諜工作將近15年，卻將數千份情報洩漏給俄羅斯，出賣數十名為美方工作的人員，被FBI稱為史上「傷害國家最嚴重」的間諜，2002年遭判無期徒刑。然而，韓森5日在科羅拉多州極為森嚴的監獄中被發現死亡，並未揭露死因。

綜合BBC與CNN報導，韓森自2002年7月17日以來一直被關押在科羅拉多州的「佛羅倫斯ADMAX」監獄中，這是美國最高安全級別的聯邦監獄，關押著蓋達組織恐怖分子與波士頓馬拉松爆炸案兇手等囚犯。獄方人員5日上午6時55分發現韓森沒有反應，立刻施以急救措施，並呼叫緊急治療，但外部急救人員隨後宣布韓森死亡。

▲▼前美國聯邦調查局（FBI）探員韓森（Robert Hanssen）出賣機密情報給俄羅斯，被FBI稱為史上「傷害國家最嚴重」的間諜。（圖／路透）

▲韓森出賣大量機密情報給俄羅斯，被FBI稱為史上「傷害國家最嚴重」的間諜。（圖／路透）

韓森1976年1月12日成為FBI探員，任職期間橫跨美俄關係重要時期並一直持續到冷戰結束，1979年起他開始為莫斯科從事間諜工作，過程中因妻子勸說一度中斷活動4年，不過，自1985年開始他向前蘇聯與俄國當局提供資料，洩露數千份人事布局、反間諜方法、調查內容與華府機密文件，以及極具價值與重要性的技術工作，收受140多萬美元（約新台幣4295萬元）的現金、鑽石與俄國銀行帳戶匯款。

直到2000年一名心懷不滿的俄羅斯情報人員向美國FBI提供了指紋與錄音檔，美方查出了韓森的身分後開始對他進行嚴密監視。據說，美國動員了300名探員來調查韓森的通俄案件，2001年2月18日韓森帶著機密資料前往公園「交件」，返回車上後被埋伏的FBI探員逮捕。他當時還問探員，「你們怎麼花了這麼久時間？」

韓森被捕後表示，「我想我原本可以當一名極具破壞力的間諜，但我不想變成那樣。我只想賺點錢，然後離開。」韓森後來認罪15項間諜罪名，2002年5月被判處無期徒刑，不得假釋。

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