60秒墜6千公尺！小飛機擅闖華府領空4人全罹難　可能失事原因曝光

▲在維吉尼亞州蒙提貝羅，搜救人員尋找失事小飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一架小飛機4日擅闖華府領空，且始終沒有回應塔台及升空攔截的F-16戰機，最終墜毀於維州，機上4人全數罹難。死者父親倫佩爾（John Rumpel）悲痛表示，「飛機以1分鐘2萬英呎（約6096公尺）的速度下降…沒有人能夠倖存。」當局也著手調查失事原因，研判可能性之一是機艙失壓。

《紐約時報》報導，倫佩爾是一名飛行員，也是失事飛機擁有者，他的女兒、2歲孫女、保姆及機師都在飛機上，原本預計從北卡州返回紐約州東漢普頓（East Hampton）的住處，未料發生不幸。

倫佩爾說，這架賽斯納（Cessna）560 Citation V輕型機墜毀時「幾乎直線下降且速度很快」，衝擊力道在地上撞出巨大坑洞，殘骸散落超過150碼（約137公尺）。儘管他對墜機詳情所知甚少，但希望女兒、孫女及其他人沒有受苦，如果是發生機艙失壓，「他們就會全部睡著，再也不會醒過來。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）證實，這架私人商務飛機在靠近維州蒙提貝羅（Montebello）的地方墜毀，他們計畫調查的其中一種可能性為是否發生機艙失壓，導致機上人員缺氧。調查員格哈特（Adam Gerhardt）說，他們會在現場待上至少3、4天，因為墜毀地點是鄉村山區，且殘骸「高度碎片化」，「這將是一個非常具挑戰性的事故現場。」

由於此型號小飛機不需配備類似儀器，因此目前尚不清楚失事飛機是否裝設通話記錄器（CVR）及飛行資料記錄器（FDR）。

▲美製F-16V戰鬥機（圖／達志影像／美聯社）

根據NTSB，4日下午1時15分，小飛機從田納西州的伊莉莎白頓市機場出發，前往紐約州的長島麥克阿瑟機場，起飛15分鐘後，被塔台指示在3.1萬英呎高度進入平飛狀態（level-off），卻沒有給予回應，而是持續爬升至3.4萬英呎的巡航高度。另據航班追蹤網站FlightAware，小飛機抵達長島後無意降落，而是掉頭朝著原航線方向折返。

北美防空司令部（NORAD）指出，6架F-16分別從馬里蘭州、紐澤西及南卡州的基地緊急升空攔截，並獲准以超音速飛行，在華府及維州產生巨大音爆。其中2架F-16透過飛行操作及照明彈試圖引起注意，歷經半小時的嘗試仍徒勞無功，透過目視檢查竟發現小飛機機師「倒下」並且沒有反應。

美國聯邦航空總署（FAA）官員表示，小飛機於當日下午3時30分左右墜毀，而非遭到擊落。一名白宮官員表示，總統拜登也聽取了關於這起事件的簡報。