25歲女身高160「體重僅36公斤」！媽心疼：全身都沒脂肪

▲女子的腿比媽媽的手臂還細，面臨肌肉萎縮的風險。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南省焦作市一名女子小玉（化名）今年25歲，身高約160公分，體重卻只有約36公斤，相當於標準體重的一半不到，身體狀況讓人擔憂，尤其是她的腿比媽媽的胳膊還細，讓人不禁心疼。小玉媽媽稱，女兒瘦得皮包骨，身體基本已經沒有脂肪了，然而帶她到各大醫院檢查，都查不出具體原因。

綜合陸媒報導，小玉的體重近日成為關注焦點，25歲她身高約160公分，體重只有60多斤，相當於標準體重的一半還不到，尤其她的腿比媽媽的胳膊還細，讓人不禁心疼。小玉媽媽稱，女兒瘦得皮包骨頭，身體基本上已經沒有什麽脂肪了，如今面臨著肌肉萎縮的風險，去多家醫院也未查出病因。

為了讓小玉身體健康地長胖，家人先是帶她去了不少的中醫養生館，可是都不成功，後來找上專業營養師做了飲食指導。營養師稱，小玉在飲食方面存在著不少問題，缺乏一些能養育肉體的營養元素，加上長期偏食，飲食方面極其不規律，導致身體的消耗大於攝入。

營養師建議，小玉應該多吃水果、蔬菜、肉類、蛋類等食物，減少高熱量、高脂肪、高糖分等不利於長肉的食物。小玉表示，自己的目標是希望再長胖12公斤，長到48公斤左右。對於她和家人來說，無疑是一項極為艱巨的任務。不過，他們還是希望在飲食調整、體育鍛鍊等方面盡自己所能，盡快達到小玉的目標。

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