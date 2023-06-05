快訊／5億高中生「死因出爐」！法醫解剖報告急件送交中檢

▲台中身家5億的賴姓高中生（右）離奇身亡，引起全台關注。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

法醫高大成近日調查台中5億高中生案，發現賴姓高中生的遺體有許多不合理之處，懷疑案件並不單純。法務部法醫研究所上周五（2日）將賴男解剖鑑定報告以「最速件」送至台中地檢署，預計6日會收到，檢方將依法醫所報告釐清疑點。

法務部法醫研究所已在上周五將鑑定報告以「最速件」公文送交台中地檢署，預計中檢會在收到報告。根據《中時新聞網》報導，有消息指出，部分鑑定結果與高大成研判有落差，但法醫所表示，基於偵查不公開，不評論高大成對於具體個案的說法，相關鑑定結果將由檢察官對外說明。

▲法醫高大成認為案情不單純。（圖／記者鄧木卿攝）

高大成3日出面表示，他在相驗賴男遺體時，發現賴男右手有4處針孔，且賴男經抽血相驗後，血氧低二氧化碳濃度也不高，這代表他是快速死亡，若是墜樓應該不會是快速死亡，墜樓後人還會稍微有一些喘息，之後慢慢缺氧而死，但這會導致二氧化碳濃度上升，因此綜合所有跡證，他認為賴男是遭注射大量藥物致死，此案是他殺案。

不過，台中地檢署駁斥，檢察官針對死者遺體已做了全面性的勘察，醫護人員確實有在右手、左手施打針劑，且對遺體使用護頸，因此右手針孔、頸部傷痕的原因，就現有事證來判斷，不排除是死者送醫時，施打針劑、套用護頸救治所導致，至於體內是否有相關毒藥物反應，最後仍須以解剖鑑定報告為憑。