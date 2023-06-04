5億高中生手臂有針孔！家屬等不下去了　公布多張急救照

▲賴生在急診室，只有左手臂插管治療。

圖文／鏡週刊

台中身價5億元賴姓高中生墜樓命案疑點重重，法醫高大成受訪時研判賴男死因，台中地檢署昨（3日）晚間發出新聞稿，稱高大成所謂「針孔」、「勒痕」，檢察官在事發隔天相驗時，早已確認是急救時醫護人員施打針劑所致。面對檢方說法，家屬友人今（4日）上午向本刊提供多張賴生送醫急救時的照片，希望外界協助釐清真相。

家屬友人告訴本刊，4天前透過中國醫藥大學協助，取得賴生第一時間送醫的照片，院方告知當時只在賴的左手臂插管搶救，有照片為證；同時也拍下多張可疑傷痕，包括嘴巴上唇處有咬痕，左手臂有不明傷口；甚至在左手拇指指甲處有疑似血漬。

▼賴生左手拇指指甲處有疑似血漬。



家屬友人指出，委任律師也曾到消防隊調閱賴生在救護車上的影像，同時找到當天負責出勤的救護人員，皆證實當時在車上未插管急救，只施予給氧器急救，院方急診室醫護人員只在左手臂打針，與中檢昨晚的新聞稿說法不同，強調公布照片不是挑戰檢警公信力，只是想釐清真相。

家屬友人質疑，就算是醫護人員搶救，但可能同時插管插那麼多孔嗎？是醫護人員扎針技術太差？還是打了哪些針劑？護頸內有軟墊，從照片中可清楚看見，護頸與脖子間仍有些許縫隙，不太可能是護頸所致，「難不成是護頸太緊勒頸？」，希望檢察官能在適當時機讓家屬知曉，因為他們內心煎熬壓力太大 ，「實在等不下去了」。

▼賴生護頸內有軟墊，照片中可清楚看見護頸與脖子仍有些許縫隙，家屬質疑勒痕不太可能是護頸所致。



家屬委任律師許哲維告訴本刊，家屬能理解偵查期間，許多待證事項需釐清，但檢方這種「擠牙膏」似的回應，讓急欲知道真相的家屬相當心急。檢方昨晚說法，與家屬查訪的結果完全不同，希望檢方有機會讓家屬適時得知偵辦進度，化解心中疑慮。

台中地檢署昨晚表示，死者家屬所委託民間醫師所說的「右手針孔」「頸部勒痕」之內容，檢察官早在5月5日相驗時，已就大體做全面性勘驗，並即已查知相關情狀。據檢察官調查，死者送醫時，醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸。

▼賴生手臂有不明傷痕。



中檢指出， 針對死者右手針孔及頸部傷痕原因，就現有事證不排除是死者送醫時救治，施打針劑、套用護頸所致，此有相關診療紀錄及相驗照片等事證可憑。

中檢強調，案發後針對所有可疑事證，檢察官已指揮司法警察密集偵查，包括調取相關監視影像，被告、死者及其他相關人等通聯紀錄、就醫紀錄、行車紀錄器。且實施相驗、解剖、勘驗現場，鑑定包括毒藥物、生物跡證、指紋等，另搜索、扣押、數位採證分析，地毯式搜尋相關證人約詢等偵查作為。

中檢指出，檢察官是法定公益代表人，刑事案件偵辦是以法律為依歸、證據為憑據，所有認定犯罪事實事證，均須經由嚴謹的法定證明程序為之。請相關人士就本案情節，勿擅加臆測、推論，以免誤導民眾。

▼中國醫藥大學開具的醫療紀錄。



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