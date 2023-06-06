姊弟看到「老母白骨」異常冷靜　一張立床破奇案

▲警方獲報前往白骨案現場勘驗，初步研判死者是年約60歲的婦人。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

2019年6月28日，一名拾荒者在雲林縣深坑橋下看到一具白骨，嚇得報警，警方相驗發現，死者肋骨斷裂，還有被火燒過的痕跡，根據現場殘留的衣物及毛髮，研判死者是年約60歲的婦人，生前被外力重擊胸部致死，死後遭焚屍。

警方過濾鄰近地區的失蹤婦女，查出死者與一名數天前被通報失蹤的60歲張姓婦人身分吻合，於是前往她的住處查訪，並採集子女的唾液比對DNA，但子女的反應卻讓警方覺得不對勁。

「看不出姊弟倆有哀傷的感覺，他們異常冷靜。」時任雲林縣警局虎尾分局偵查隊長的李志文表示，張婦的郭姓女兒是在同年6月19日報案，說媽媽17日吃完晚餐後，出門玩寶可夢「抓寶」，就此失聯，但警方查訪時，卻看不出她跟弟弟很擔心，而李志文看到張婦的床墊後，更加確信她已遭不測，並懷疑這對姊弟有鬼。

▲郭母死後遭兒子焚屍，現場遺留死者未燒完的衣物。



李志文說：「郭家姊弟將床墊直立在床板上，在鄉下是家裡有人過世的習俗，但張婦失蹤才沒多久，他們卻這樣做，應該早就知道媽媽不在人世，加上郭女相驗時，看到母親成了一具白骨，卻面無表情，更讓人感到可疑。」

後來DNA比對結果出爐，確認死者就是張婦，為釐清真相，警方調閱張婦住處附近的監視器，但6月17日晚間，並沒有看到她離家的身影，警方懷疑郭女說謊，故意誤導警方辦案。

更離奇的是，白骨案發生後1個月，郭女又到派出所報案，說暴力集團找上門討債，弟弟被打到渾身是傷，吃完晚飯後，肚子痛到倒地不起，送醫不治，但對於過程卻交代不清，由於郭女的媽媽、弟弟接連死亡，警方認為跟她脫不了關係，於是鎖定她進行追查。



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