　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姊弟看到「老母白骨」異常冷靜　一張立床破奇案

警方獲報前往白骨案現場勘驗，初步研判死者是年約60歲的婦人。（東森新聞提供）

▲警方獲報前往白骨案現場勘驗，初步研判死者是年約60歲的婦人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2019年6月28日，一名拾荒者在雲林縣深坑橋下看到一具白骨，嚇得報警，警方相驗發現，死者肋骨斷裂，還有被火燒過的痕跡，根據現場殘留的衣物及毛髮，研判死者是年約60歲的婦人，生前被外力重擊胸部致死，死後遭焚屍。

警方過濾鄰近地區的失蹤婦女，查出死者與一名數天前被通報失蹤的60歲張姓婦人身分吻合，於是前往她的住處查訪，並採集子女的唾液比對DNA，但子女的反應卻讓警方覺得不對勁。

「看不出姊弟倆有哀傷的感覺，他們異常冷靜。」時任雲林縣警局虎尾分局偵查隊長的李志文表示，張婦的郭姓女兒是在同年6月19日報案，說媽媽17日吃完晚餐後，出門玩寶可夢「抓寶」，就此失聯，但警方查訪時，卻看不出她跟弟弟很擔心，而李志文看到張婦的床墊後，更加確信她已遭不測，並懷疑這對姊弟有鬼。

郭母死後遭兒子焚屍，現場遺留死者未燒完的衣物。（東森新聞提供）

▲郭母死後遭兒子焚屍，現場遺留死者未燒完的衣物。

李志文說：「郭家姊弟將床墊直立在床板上，在鄉下是家裡有人過世的習俗，但張婦失蹤才沒多久，他們卻這樣做，應該早就知道媽媽不在人世，加上郭女相驗時，看到母親成了一具白骨，卻面無表情，更讓人感到可疑。」

後來DNA比對結果出爐，確認死者就是張婦，為釐清真相，警方調閱張婦住處附近的監視器，但6月17日晚間，並沒有看到她離家的身影，警方懷疑郭女說謊，故意誤導警方辦案。

更離奇的是，白骨案發生後1個月，郭女又到派出所報案，說暴力集團找上門討債，弟弟被打到渾身是傷，吃完晚飯後，肚子痛到倒地不起，送醫不治，但對於過程卻交代不清，由於郭女的媽媽、弟弟接連死亡，警方認為跟她脫不了關係，於是鎖定她進行追查。


更多鏡週刊報導
【立床破母子血案2】她親睹弒母經過卻袖手旁觀　再揭弟冷血點火焚屍
【立床破母子血案3】逆子挨揍就找老母出氣　她的手機藏多段虐殺影片
【立床破母子血案】母子先後被活活打死　一張立床破連環凶殺案

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／宜蘭重大車禍！4車撞一團　1死2命危
男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都叫聲」下場慘了
快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母
獨／北捷要說「韓語」了！　15車站名單曝光
快訊／62歲《璀璨帝國》184億富婆中風過世！　超狂身家起底
張正偉正式引退發文：沒有張泰山沒有我
NBA震撼彈！　厄文遭爆遊說詹姆斯「加入獨行俠」
全台變天！　「強對流劇烈天氣」周末擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

快訊／中檢3度召開偵查庭！5億高中生母現身法庭：還我兒子清白

快訊／宜蘭重大車禍！3車、1機車路口撞一團　1死2命危1重傷

台南槍案頻傳！槍手朝角頭家連開10多槍　疑千萬債務糾紛撕破臉

快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母說明

快訊／前嘉市議長莊豐安涉詐領助理費　檢裁定10萬交保

女大生首次上網賣東西就遇騙徒　店員急阻警揭騙局讓她難過大哭

男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都是叫聲」下場慘了

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

快訊／中檢3度召開偵查庭！5億高中生母現身法庭：還我兒子清白

快訊／宜蘭重大車禍！3車、1機車路口撞一團　1死2命危1重傷

台南槍案頻傳！槍手朝角頭家連開10多槍　疑千萬債務糾紛撕破臉

快訊／5億高中生死因出爐！與高大成他殺有出入　檢今急傳死者母說明

快訊／前嘉市議長莊豐安涉詐領助理費　檢裁定10萬交保

女大生首次上網賣東西就遇騙徒　店員急阻警揭騙局讓她難過大哭

男大生偷錄宿舍情侶％％　PO網酸「整條走廊都是叫聲」下場慘了

印尼返國移工稱幫台灣雇主「照顧唐氏症兒4年」　補貼費用卻斷援

存15年殘障津貼被騙光！3C部落客嘆im.B毀掉所有：失眠成了日常

中美外交高層北京會談　大陸外交部：就台灣問題闡明嚴正立場

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

《半澤》男星涉案「賠償金破億」！電影爆換角重拍…名下2億古董陷變賣危機

就像喬丹一樣！大谷翔平3項超狂數據「每年都在進化」

71歲翁好心幫友找工作！天氣熱懶得走路　偷機車代步3小時落網

賴清德要辦性騷案有人不能碰？　郭正亮點名：他對蔡英文恩重如山

蔡英文：被封鎖極端狀況＋窮盡能源選項　再考慮緊急命令「重啟核電」

iPhone喊Siri不用「嘿」辦得到！　iOS 17曝5大亮點

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／上班注意！　國1高架「遊覽車、轎車」追撞

雲林「立床」奇案　生母失蹤卻1動作露餡

即／鳳山水泥車擦撞機車　女騎士命危

快訊／宜蘭重大車禍！1死2命危1重傷

即／Risu短網址成外流片媒介！公司道歉了

「警界梁詠琪」升任所長　今媽厝派出所報到

即／23歲男開車撞高市議員服務處　醫院內落網

男大生偷錄情侶％％　PO網下場慘了

手搖店「摸奶69式」攬客　開幕7天招牌全拆

夫妻倒臥車內！ 送醫急救1死1昏迷

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

輝達股價衝天　全球最神祕家族賣出「獲利了結」

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

阿喜信義區路邊穿超辣！　「熱到只剩小可愛」

「谷超」颱風最快今晚生成　全台有雨時間曝

快訊／蔡阿嘎發聲明2度道歉！

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面