阿公33年前薪資曝！全勤獎金「5位數」看哭眾人：現在有1千就偷笑

▲有網友分享阿公33年前的薪資條。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

萬物皆漲只有薪水沒漲，加上通膨居高不下，讓許多年輕人苦不堪言。對此，有網友分享了一張33年前阿公的薪資條，只見基本薪資就高達3萬4880元，另外加上春節獎金7萬7790元、全勤獎金1萬1298元和其他零零總總金額，該月份可實領12萬5千多元。畫面一出，掀起熱議。

一名網友在Dcard發文分享阿公在民國79年1月收到的薪資袋，根據畫面顯示，各類細項分別有基本薪金為3萬4880元、交通費480、伙食費1100、加班費2700、獎金720、國定假工資1620、春節獎金7萬7790、全勤獎金1萬1298、例假到工1150。

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代扣項目則為，固定所得稅520、非固定所得稅5345、勞保費256、福利金174、服裝賠款58、會費150，總實發金額為12萬5235元，對比到現在依然是相當不錯的薪資水準，讓原PO不禁感嘆，「在那個年代這樣真的好多喔！」他也補充，阿公當時是從事機場機坪組，自己將薪資條PO出來並非是要戰薪水高低，該份薪資也有加春節獎金，薪水高不高見仁見智。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛驚呼「現在全勤有1000就該偷笑」、「全勤11000…我大概會忘記請假兩個字怎麼寫」、「請問重新投胎只會投胎到未來嗎？還是有辦法投胎到過去呢？」、「我們這一代到底是怎樣」、「我爸都說我們這代很辛苦，他20歲出社會一個月就3萬了，到現在還是3萬，但所有物價都是翻倍以上」。