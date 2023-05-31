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全台薪資排行前3名出爐！第一名「不是醫師」月領近28萬

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲對於新鮮人而言，了解各行各業的待遇十分重要。（示意圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

對於未來要從事什麼行業，不少學生感到迷茫，勞動部5月31日發布了「職業類別薪資調查」的相關數據，在台灣薪資排行前3的職業，分別是航空駕駛員、精算師以及醫師，平均月薪都超過15萬元。

根據勞動部統計，從110年8月至111年7月，我國航空駕駛員共有3,052人，7月經常性薪資為27萬8,954元，過去一年的年薪平均則是401萬元。

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至於排行第二的精算師，從110年8月至111年7月為止，我國共有48人，7月的經常性薪資為18萬1,921元，過去一年的年薪平均則是325萬元。

▼近日適逢畢業季，有不少學生正在尋找出社會後的工作。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼求職,就業,徵才,找工作,出社會,新鮮人,台大,職場,招聘。（示意圖／ETtoday資料照）

排名第三的則是醫師，從110年8月至111年7月為止，我國共有醫師5萬3,516人，7月經常性薪資為15萬6,716元，過去一年的年薪平均則是230萬元。

▼勞動部公布了110年8月至111年7月的經常性薪資。（圖／勞動部）

▲▼。（圖／勞動部）

此外，勞動部還說，除了前三名以外，接下來的職業薪資排行依序為船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員，薪資都超過10萬元，而電信工程師、律師的年薪則是超過150萬元。

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