桃園清潔隊員招考完成體能測驗　6／18第二階段筆試

▲桃園清潔隊員招考第一階段的體能測驗。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局今年招考450名清潔隊員，吸引4,145人報名搶進清潔隊，體能測驗於6月3、4日在元智大學體育館辦理，缺考1,023人，到考率為75%，最年輕為16歲，最年長的64歲，預計6日下午2時公布體測成績，以及可進入第二階段筆試之1,800位考生名單，6月13日可直接至招考網站列印入場證。

市府環保局表示，本次體能測驗計有7個賽道，考生須經過人臉辨識確認身分無誤後才能進入考場，並在工作人員引導下進入賽道，起跑線皆有設置紅外線測速儀精確讀秒，在公平、公開的賽制下，考生輪番上陣扛沙包，挑戰30公尺折返跑，女子組負重8公斤、男子負重15公斤，其中男子最快速度為10秒63，女子最快速度為12秒10，雙雙打破歷年紀錄(男子組10秒85；女子組12秒38)，競爭相當激烈。

測驗途中雖有部分考生因全力奔跑體力不支，導致重心不穩摔倒，但仍奮力起身跑完全程，充分展現運動家精神，環保局也在場邊設有臨時救護站保障考生安全，賽程中總計有18人因跌倒擦傷、抽筋或緊張過度呼吸困難等情況發生，但經現場醫護人員檢傷、上藥、調理後皆無大礙，整個體測過程中在考生全力衝刺中順利完成。

環保局長陳世偉表示，體測過程中有8台攝影機進行現場監控，考生如有任何疑義，可立即回放畫面交由裁判組確認，體測成績將在6月6日下午2時於招考網站開放考生查詢，後續將通知排序成績前1,800名考生參加6月18日舉辦的筆試，筆試題庫已於5月3日公布於招考網站上，測驗環保常識及政風、職安等內容，考100題選擇題，請考生利用時間仔細研讀，全力爭取好成績。

陳世偉局長指出，本次新進的隊員除優先投入第一線垃圾收運與環境清潔工作外，也將比照公務員地方特考模式，必須在原分發區工作滿3年後才能申請調同考區其他行政區，工作滿六年才能申請調其他考區之行政區，使各區中隊隊員流動率下降，以利各項業務推動，並希望建立公開、公平的考核機制，藉由良性競爭，落實勞役均衡，提升為民服務品質。