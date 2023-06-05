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產後身材走樣！她崩潰只願「關燈做」　爆：老公4年沒看過裸體

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（示意圖／CFP）

▲該名人妻因為身材焦慮拒絕在行房時開燈。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名34歲人妻與丈夫結婚6年，並且育有一名4歲的女兒，然而她因為產後身材走樣以及腹部的剖腹產疤痕，對自己身材極度焦慮且不自信，更因此對性生活感到抗拒。自從女兒出生後，她只願關燈與老公行房，甚至過程中還會不斷分心，試圖收緊自己的肚子。

根據《太陽報》報導，這名34歲人妻表示，因為太過討厭自己的身體，因此不讓任何人看到她的裸體，包含35歲的丈夫在內。她提到，雖然自己的身材本來就不好，但是自從4年前生下女兒後，情況就更加嚴重了。

她無法接受自己粗壯的臀部、凹凸不平的大腿、充滿斑點的皮膚、有剖腹產疤痕的肚皮以及下垂的乳房。不僅如此，她還認為自己的五官不好看，並一一細數鼻子太大、牙齒不整齊、額頭長滿皺紋等缺點。由於對自己的不自信，每當與先生發生性行為時，這名人妻都堅持要關燈。

她強調，儘管丈夫經常表示他愛她，並且認為她很漂亮，但是總是只是嘴上說說，並沒有表現出妻子對他而言真的有不可抗拒的性吸引力，也就是說，丈夫雖然深情，但從不熱情。而這也造成她的不安全感持續增加，進而要求在行房時關燈。

即使關燈行房，對她而言仍然壓力很大，她坦言，自己在進行性行為時，總是要努力收緊自己的肚子，以確保老公摸她時，不會摸到鬆鬆垮垮的肉。這樣的生活已經持續數年，如今他們一家人要去度假了，這讓她感到極度害怕，因為她必須穿上泳衣，露出更多的肌膚，儘管不是穿比基尼，依舊讓她焦慮不已。

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產後身材焦慮

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