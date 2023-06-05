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大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤：兩岸關係處於「重要時間節點」　台胞應做正確選擇

▲▼兩岸關係前瞻與思考研討會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲兩岸關係前瞻與思考研討會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

「兩岸關係前瞻與思考研討會」今（5）日在北京舉行，國台辦主任宋濤致詞指出，當前兩岸關係處在重要的時間節點，是縱容背離兩岸關係和平發展的勢力，還是堅定走兩岸關係和平發展道路，何去何從台灣同胞應該做出正確選擇。

宋濤在研討會上提出四點意見稱，在新時代新征程上，「我們比歷史上任何時期都更接近，更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。」

宋濤接著說，隨著中國式現代化全面推進，國家統一民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現；台灣的前途在於國家統一，同胞的福祉繫於民族復興。

▲▼兩岸關係前瞻與思考研討會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲宋濤（左三）發言。（圖／記者蔡儀潔攝）

值得注意的是，今日的研討會探討2大議題，分別是兩岸關係道路與關鍵抉擇、兩岸關係大勢與攜手奮鬥。宋濤在發言時強調，當前兩岸關係處在重要的時間節點，再次面臨「道路和方向的選擇」；民進黨當局和外部勢力勾連，只會將台灣推入災難深淵，給同胞帶來嚴重迫害。

宋濤指出，是縱容那些否認九二共識、背離兩岸關係和平發展的勢力，還是堅守民族大義、堅持九二共識、堅定走兩岸關係和平發展道路，「何去何從，台灣同胞應該做出正確選擇。」

台灣新黨主席吳成典致辭時表示，新黨旗幟鮮明主張兩岸統一反對台獨，新黨在台灣的政治版圖是少數，「但是我們不會氣餒，因為我們很清楚新黨在中華民族的版圖中，我們的信念絕對是多數，中華民族就是我們新黨的後盾。」

「中國共產黨信守承諾，說到做到的務實特質，更是我們敢於在台宣揚、推動在台各黨各派，各界別政治協商兩制台灣方案的信心」，吳成典指出，如何團結激勵海內外，尤其是兩岸的中國人，共同攜手完成中國式現代化的願景，是當前重中之重的任務，「因為選舉這都是一時的政黨輪替，只是歷史權力舞台的過客，人民才是真正的主人。」

今日研討會由海峽兩岸關係研究中心和清流文教協會主辦，出席的大陸官員有國台辦副主任陳元豐、潘賢掌；國台辦秘書局局長王冰、經濟局局長張世宏、交流局局長黃文濤等，新任國台辦發言人陳斌華亦到場出席。

另外還有大陸教育部、農業農村部、商務部、海關總署等機構官員，以及多名大陸涉台學者。台灣方面則主要有新黨人員、大陸全國台企聯成員及台生等。

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