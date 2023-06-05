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大陸 大陸焦點 特派現場

慎入！男子野外跳水「太精準」　超長竿「直插下體」大爆菊

慎入！男野外跳水「太精準」　超長竿直插下體大爆菊

▲男子的下體遭超長竿插入。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名男子在近日進行野外活動，結果不慎被一根長桿直插下體，造成「爆菊」問題而送醫。相關影像在近日被流出，嚇壞不少網友並引發熱烈討論。

大陸微博網友近日流傳一組影像，明顯可見有一名男子的下體，遭到一根超級長的竿子直直插入，X光也明顯可見異物直插體內。男子被廣西消防隊人員送醫治療，在經醫師緊急手術後，長竿異物已從男子體內取出。 

廣西消防人員將他送醫急救。（翻自微博）

▲廣西消防人員將他送醫急救。（翻自微博）

至於男子為何下體會被插長竿？目前並無官方說法與解釋，但有網友表示，這名男子近日到戶外進行野外跳水運動時，發生意外，結果不慎被長竿插入肛門「爆菊」。由於相關影像實在太駭人，因此引發網友熱烈討論，網友們紛紛直呼：「我的媽啊」、「看了就好疼」、「震驚我一整年」、「野外跳水真的要小心，有人撞到頭就走了。」雖然男子經手術後已取出異物，但男子的復原狀況為何，目前仍無法得知。

X光明顯可見，異物直插男子體內。（翻自微博）

▲X光明顯可見，異物直插男子體內。（翻自微博）

醫師為男子動手術。（翻自微博）

▲醫師為男子動手術。（翻自微博）

竹竿最後被取出。（翻自微博）

▲竹竿最後被取出。（翻自微博）

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