陳亞蘭獲頒台師大傑出校友　恩師楊麗花觀禮「國寶也想進修」

記者楊惠琪／台北報導

國立台灣師範大學今（5日）舉行101周年校慶大會，會中表揚5名傑出校友，就讀國際時尚高階管理碩士在職專班、歌仔戲演員陳亞蘭，是管理學院成立15年來，首位傑出校友獲獎者。陳亞蘭今出席領獎，恩師楊麗花突然現身觀禮，讓她感動淚灑現場，致詞強調將致力傳承歌仔戲文化，保留傳統、兼具創新，未來還要結合AI人工智慧。

▲陳亞蘭（左）獲頒台師大傑出校友，楊麗花（右）到場觀禮。（圖／記者楊惠琪攝）

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台師大今舉行101周年校慶傑出校友頒獎大會，陳亞蘭獲頒傑出校友，恩師楊麗花突然現身觀禮，讓她致詞時當場淚灑現場、數度忘詞。會後接受媒體聯訪時，楊麗花肯定陳亞蘭推廣文化、不斷學習，楊麗花也打趣說，要不是年事已高，也很想到台師大進修，陳亞蘭直呼：「快，招生招生，國寶要來讀了」。

陳亞蘭致詞表示，恩師楊麗花把歌仔戲的DNA傳承給他，她會在保留傳統、兼顧創新下，致力推廣台灣歌仔戲文化，為保存台灣重要文化資產而奮鬥，日前也透過群眾集資方式拍攝第二季《嘉慶君再遊台灣》歌仔戲影集，她並透露，未來還會將歌仔戲與AI人工智慧結合，開創台灣歌仔戲新紀元。





▲陳亞蘭（左）獲頒台師大傑出校友，楊麗花（右）突現身，讓她淚灑會場。（圖／記者楊惠琪攝）

陳亞蘭說，為了一圓自己想繼續進修的心願，也希望讓歌仔戲有更大可能性，因而就讀師大國際時尚專班，「希望將歌仔戲變時尚，傳統必須結合創新，才能引人注目。」

陳亞蘭去年以電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》，勇奪第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為台灣電視史上首位女扮男裝的影帝。為了傳承傳統歌仔戲文化，奉獻半世紀青春投入，並運用在台師大管理學院所學，為創新歌仔戲打開一條活路，獲選為台師大第一位在職專班出身的傑出學生。

台師大今表揚第23屆傑出校友，包括太平洋自行車股份有限公司創辦人林正義、台灣首位以道教研究榮獲中央研究院院士的李豐楙、台師大北美基金會董事長林金滄、網球名將盧彥勳，以及傳承歌仔戲文化的陳亞蘭。會中也頒發4位社會實踐獎獲獎學生及7位傑出學生，並邀請傑出校友舉行大師沙龍講座。