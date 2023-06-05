2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

文／Workworks職場人

畢業不是失業！每到5、6月正代表著又有一批畢業生即將走出校園、踏入職場生活，yes123求職網日前針對「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人作為調查，發布「九年級生職涯規劃與畢業恐慌症調查報告」，內容包含「即刻就業或繼續進修、最想進入的行業、夢幻工作、首份工作的期望待遇」等方面做整理，快跟著編輯的分享一起看下去吧！

調查結果顯示新鮮人在選擇首份工作時，主要考量依序為「薪資待遇、符合興趣、職務發展性、公司未來前景、學以致用」等，其餘求職考量也包含培訓制度完善、公司福利、休假正常等條件，且新鮮人期盼第一份工作的月薪平均為3萬2030元，相較於去年3萬1697元增加1.1%比例。

＃新鮮人最想進入的行業

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針對新鮮人首份最想進入的行業，在能夠複選的情況下，前三名依序為「餐飲住宿與休閒旅遊（32.7%）、科技資訊業（31.6%）、金融保險會計統計（30.6%）」，四到十名則依序是「批發零售貿易（27.7%）、大眾傳播與公關廣告（23.9%）、運輸與物流倉儲（22.8%）、一般服務業（21.8%）、文教業（20.8%）、影音設計與時尚藝術（19.8%）、營建與不動產（18.8%）」。

＃男性新鮮人心中夢幻工作

yes123求職網也特別列出「男性」心目中最想從事的行業排行，冠軍寶座為YouTuber（26.7%），接續為工程師（25.1%）、電競選手（23.2%）、職業運動員（21.3%）、機師（19.8%）、網站小編（18.1%）、主廚（16.3%）、演員（14.4%）、公務員（13.5%）、漫畫家（12.5%）。

＃女性新鮮人心中夢幻工作

至於女性排行冠軍寶座則為作家（27%），接續為公務員（25.3%）、網站小編（23.6%）、YouTuber（21.9%）、空服員（20%）、服裝設計師（18.1%）、主播（16.9%）、演員（15.6%）、外拍女模及SG（14.4%）、麵包師傅（13.6%）。

以上為2023年yes123求職網所提供「九年級生職涯規劃與畢業恐慌症調查報告」，職場人們最想從事什麼行業呢？歡迎跟編輯分享唷！

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